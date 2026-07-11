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Şehit Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için Eskişehir'de tören düzenlendi

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için Eskişehir'de tören düzenlendi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana gelen bir olaya müdahale ederken yaralandı.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için Eskişehir de tören düzenlendi 1

OLAYA MÜDAHALE EDERKEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Demirbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Kahraman jandarma personeli için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığında resmi bir tören gerçekleştirildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için Eskişehir de tören düzenlendi 2

UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Törene, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra askeri erkan, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehit Mehmet Demirbaş için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasıyla başladı. Ardından törene katılanlar tarafından dualar edilerek şehit için helallik alındı. Törende şehidin ailesini yalnız bırakmayan Vali Yılmaz, acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı ile sabır dileklerini iletti.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için Eskişehir de tören düzenlendi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Eskişehir cenaze
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