Şehit Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş için Eskişehir'de tören düzenlendi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş, Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana gelen bir olaya müdahale ederken yaralandı.

OLAYA MÜDAHALE EDERKEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Demirbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Kahraman jandarma personeli için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığında resmi bir tören gerçekleştirildi.

UZMAN ÇAVUŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Törene, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra askeri erkan, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehit Mehmet Demirbaş için düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasıyla başladı. Ardından törene katılanlar tarafından dualar edilerek şehit için helallik alındı. Törende şehidin ailesini yalnız bırakmayan Vali Yılmaz, acılı aileye ve yakınlarına başsağlığı ile sabır dileklerini iletti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır