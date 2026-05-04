HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şehit Uzman Çavuş Nedim Korkmaz Camii inşaatı devam ediyor

Hakkari’nin Geçitli köyünde 2025 yılında inşaatına başlanan Şehit Uzman Çavuş Nedim Korkmaz Camii hızla yükseliyor.

Şehit Uzman Çavuş Nedim Korkmaz Camii inşaatı devam ediyor

Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit olan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz’ın anısını yaşatmak adına doğum yeri olan Geçitli köyünde yaptırılan cami inşaatında incelemelerde bulundu.

Mahallede bulunan eski caminin yıkılmaya yüz tuttuğunu ve yeni bir camiye ihtiyaç olduğunu belirten İl Müftüsü Okuş, "Milletimizin birlik ve bekası uğruna şehit düşen Uzman Çavuş Nedim Korkmaz’ın anısını yaşatmak adına doğum yeri olan Geçitli köyünde cami yaptırılıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Yüce Allah şehidimize gani gani rahmet eylesin. Cami yapımına öncülük eden şehit babası Ramazan Korkmaz ile yardımda bulunan kurum ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. Caminin kısa süre içinde tamamlanıp ibadete açılması için yardımsever halkımızın desteklerini bekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eğlence mekanına girip ahireti anlattıEğlence mekanına girip ahireti anlattı
Ermenistan ile Türkiye arasında imzalar atıldıErmenistan ile Türkiye arasında imzalar atıldı

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı! "Kanama durmadı"

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Memur ve emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.