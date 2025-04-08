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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz zehir zemberek sözlerle istifa etti: “Kumpaslara direndim artık yeter”

CHP’li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisinden istifa etti. “Aileme tehditlerde bulundular, yardımcım silahlı saldırıya uğradı, Genel Merkez suskun kaldı” diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Umut Yılmaz; çıkar gruplarının Şehitkamil Belediyesi’ni felç ettiğini iddia etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz zehir zemberek sözlerle istifa etti: “Kumpaslara direndim artık yeter”
Rosetta

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde görev yapan CHP’li Belediye Başkanı, düzenlediği basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Açıklamasında çarpıcı iddialara yer veren Başkan, uzun süredir parti içinden gelen baskı, tehdit ve kumpaslarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

İSTİFA EDEN BAŞKAN: “ÇIKAR GRUPLARI, BELEDİYEYİ FELÇ ETTİ”

“Seçildiğim günden bu yana halkımıza adalet, liyakat ve şeffaflık ilkeleriyle hizmet etmeye çalıştım” diyen Başkan, parti içindeki çıkar gruplarının, belediyeyi felç edecek boyuta ulaştığını savundu.

İddialar arasında kendi partisinden bir meclis üyesinin her toplantıya şahıslar getirmesi, belediye başkan yardımcısının silahlı saldırıya uğraması, özel ofisinin basılması ve ailesinin tehdit edilmesi gibi son derece ciddi suçlamalar yer aldı.

“En acısı ise, CHP’li meclis üyelerinin belediye başkanlarını savcılığa vermek için sıraya girmesi oldu” diyen Başkan, tüm bu süreçte Genel Merkez’in ve Gaziantep İl Teşkilatı’nın sessizliğine dikkat çekerek, “Bu suskunluk, suça ortak olmaktır” ifadelerini kullandı.

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Ayrılık kararının ani bir tepki olmadığını, uzun süredir yaşanan vicdani ve siyasi bir muhasebenin sonucu olduğunu belirten Başkan, siyaseti halka hizmet aracı olarak gördüğünü vurguladı.

Konuşmasında merhum babasını örnek göstererek, “Babam bu yozlaşmış düzene asla boyun eğmezdi. Onun bana bıraktığı değerlerden sapmadım” dedi.

“BU KARAR VİCDANIN İLANIDIR”

Yol arkadaşlarına sahip çıkan Başkan, “Onların hakkını kişisel çıkarların gölgesinde ezdirmeyeceğim” diyerek insani ve vicdani sorumluluğunun altını çizdi. Son olarak, tüm kamuoyuna seslenen Başkan şunları söyledi:

“Bu karar sadece bir partiden ayrılık değil, bir duruşun, bir ahlakın ve vicdanın ilanıdır. Dün meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Şehitkamil CHP
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