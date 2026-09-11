Şehitkamil’de parklar yenileniyor

Şehitkamil Belediyesi, vatandaşların nefes alabileceği, çocukların güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanların sayısını artırmak amacıyla çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Başkan Yılmaz’ın ortaya koyduğu "Şimdi daha yeşil Şehitkamil" hedefi doğrultusunda bir yandan yeni park alanları ilçeye kazandırılırken, diğer yandan mevcut parkların daha modern, kullanışlı ve güvenli hale getirilmesi için kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Ulkerli, Seymenli ve Osmangazi mahallelerinde bulunan parklarda incelemeler yapıldı. Kullanım nedeniyle zaman içerisinde yıpranan ve çeşitli bölümleri bozulan park aletleri ekipler tarafından bakım ve onarımdan geçirildi. Gerekli tamiratların tamamlanmasının ardından aletler yeniden kullanıma sunularak mahalle sakinlerinin hizmetine kazandırıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeşil alanların yalnızca çocukların oyun oynadığı alanlar olmadığını, aynı zamanda mahalle kültürünün ve sosyal hayatın önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek, parkların vatandaşların dinlenebileceği nitelikli yaşam alanları haline getirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Yılmaz, "Şehitkamil’de daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir bir ilçe hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan yeni parklarımızı mahallelerimize kazandırırken, diğer yandan mevcut parklarımızın bakımını ve yenilemesini gerçekleştiriyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın dinleneceği, çocuklarımızın güven içerisinde oyun oynayacağı ortamların kaliteli ve bakımlı olması bizim için büyük önem taşıyor" dedi.