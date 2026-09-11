HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şehitkamil’de parklar yenileniyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın "Şimdi daha yeşil Şehitkamil" hedefi doğrultusunda ilçe genelinde yeni parkların yapımı sürerken, mevcut parklarda da yenileme, bakım ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Parklarda bulunan ve zaman içerisinde kullanılamaz hale gelen oyun ve park aletleri ekipler tarafından onarılarak yeniden vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Şehitkamil’de parklar yenileniyor

Şehitkamil Belediyesi, vatandaşların nefes alabileceği, çocukların güvenli ve keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanların sayısını artırmak amacıyla çalışmalarını ilçe genelinde sürdürüyor. Başkan Yılmaz’ın ortaya koyduğu "Şimdi daha yeşil Şehitkamil" hedefi doğrultusunda bir yandan yeni park alanları ilçeye kazandırılırken, diğer yandan mevcut parkların daha modern, kullanışlı ve güvenli hale getirilmesi için kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak Ulkerli, Seymenli ve Osmangazi mahallelerinde bulunan parklarda incelemeler yapıldı. Kullanım nedeniyle zaman içerisinde yıpranan ve çeşitli bölümleri bozulan park aletleri ekipler tarafından bakım ve onarımdan geçirildi. Gerekli tamiratların tamamlanmasının ardından aletler yeniden kullanıma sunularak mahalle sakinlerinin hizmetine kazandırıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeşil alanların yalnızca çocukların oyun oynadığı alanlar olmadığını, aynı zamanda mahalle kültürünün ve sosyal hayatın önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek, parkların vatandaşların dinlenebileceği nitelikli yaşam alanları haline getirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Yılmaz, "Şehitkamil’de daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir bir ilçe hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan yeni parklarımızı mahallelerimize kazandırırken, diğer yandan mevcut parklarımızın bakımını ve yenilemesini gerçekleştiriyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın dinleneceği, çocuklarımızın güven içerisinde oyun oynayacağı ortamların kaliteli ve bakımlı olması bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

Şehitkamil’de parklar yenileniyor 1

Şehitkamil’de parklar yenileniyor 2

Şehitkamil’de parklar yenileniyor 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da örtü yangınıElazığ’da örtü yangını
ağrı patnos ilçesinde kitap okuma etkinliğiağrı patnos ilçesinde kitap okuma etkinliği

Anahtar Kelimeler:
park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

İsmail Kartal istifa eder etmez göreve talip oldu! "Çağırırlarsa hazırım"

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

Altında düşüş sürüyor! Kritik veri için geri sayım başladı

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

Akaryakıt fiyatlarına zam! Yeni rekor kapıda: 100 TL'yi aşacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.