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Şehitler Haftası'nda f-16'lardan Bolu semalarında saygı uçuşu

Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında Bolu'da Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarıyla gösteri düzenlendi. 'Saygı Uçuşu'nu izlemek için toplanan vatandaşlar caddelerde ellerinde Türk bayraklarıyla desteklediler.

Şehitler Haftası'nda f-16'lardan Bolu semalarında saygı uçuşu
Mustafa Fidan

Bolu’da Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları ‘Saygı Uçuşu’ gerçekleştirdi. Kent semalarında alçak irtifada yapılan uçuş, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından saat 11.30’da Bolu üzerinde saygı uçuşu yapıldı.

TÜRK BAYRAKLARIYLA İZLEDİLER

İzzet Baysal 50. Yıl İlkokulu öğrencileri ellerinde Türk bayraklarıyla Kent Meydanı’nda toplanarak uçuşu izledi.

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Çoğu vatandaş, cep telefonlarıyla anı kayda aldı. Kent semalarında alçak irtifada yapılan uçuş, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

UÇUŞU İZLEMEYE GEREDE'DEN GELDİ

Gerede ilçesinden gelen ortaokul öğrencisi Mustafa Çınar Çığırılı, "Gerede’den geldim gösteriyi izlemek için. Güzeldi. İlk başta biraz korkutucu oldu, geçerken ama geldiğini tam anlayamadım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şehitler Haftası Bolu F-16
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