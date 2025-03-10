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Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
10.03.2025 11:08
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Konya'da bulunan ve içinde Hava Üsteğmen İbrahim Ethem ve Başçavuş Abdullah'ın mezarlarının bulunduğu şehitliğin bir gecede ortadan kaybolduğu belirtildi. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş şehitliğe giderek duruma tepki gösterdi. Bektaş, " Şehitliğimizin ve anıt kitabenin nerede olduğunun cevabını bekliyorum.” ifaderini kullandı.

Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

Konya’da Ekim 1920 tarihinde, Konya'daki Delibaş İsyanı'nda asiler tarafından demiryolu geçidinde şehit edilen Hava Üsteğmen İbrahim Ethem ve Başçavuş Abdullah'ın anısına 1925 yılında Konya 5. Kolordu Komutanlığı'nca yaptırılan şehitlik ansızın ortadan kaldırıldı.

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"TARİHİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"

Şehitlik ve anıtın kimler tarafından ortadan kaldırıldığı bilinmezken, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, şehitliğe giderek duruma tepki gösterdi. Sözcü'de yer alan habere göre konunun takipçisi olacağını söyleyen Bektaş, şöyle konuştu:

“Bir gece ansızın oradan kaldırılan bu şehitlik Kuva-yi Milliye’ye isyan eden ve daha sonra da Yunan ordusuna katılan Delibaş Mehmet ve adamları tarafından şehit edilen Hava Üsteğmen İbrahim Ethem ve Abdullah Çavuş’un mezarlıklarının bulunduğu şehitlikti. Hem mezarlar hem de anıt bu olayları anlatan kitabe buradan yok oldu. Henüz Cumhuriyet kurulmadan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir yandan İstanbul hükümeti bir yandan Yunan ordusu ve bir yandan da Kuva-yi Milliye’yi yok etmek isteyen isyanlarla uğraşıyordu. Ama yakın tarihimizi belgeleyen bu şehitliğin ortadan kaldırıldığını maalesef üzüntüyle görüyoruz. Tarihimizi unutmayacağız. Süleyman Şah Türbesi’ni apar topar kaçıran bu anlayışın Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı tarihimizi belgeleyen bu şehitliği de gelecek kuşaklardan kaçırmasına müsaade etmeyeceğiz. İlgililerden cevap bekliyorum ve bu konunun takipçisi olacağım. Şehitliğimizin ve anıt kitabenin nerede olduğunun cevabını bekliyorum.”

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ALAVARDI ŞEHİTLİĞİ

Alavardı Şehitliği 2 Ekim 1920 tarihinde, Konya’daki Delibaş İsyanı’nda asiler tarafından demiryolu geçidinde şehit edilen Hava Üsteğmen İbrahim Ethem ve Baş Çavuş Abdullah’ın anısına 1925 yılında Konya 5. Kolordu Komutanlığı’nca yaptırılmıştır. Alavardı Şehitliği, dikdörtgen planlı büyük bir bahçe içerisinde kare bir alanda yer alan iki mezar ve ortasında bulunan bir anıttan ibarettir. Sille taşından yapılmış demir parmaklıklı bahçe duvarı 1 metre yüksekliğindedir. Bahçenin tam ortasında yer alan anıtın kaide kısmı kare formlu, üç kademeli ve düzgün kesme taştan, gövde kısmı ise mermerden ve dört köşeli olarak yapılmıştır.

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Kare prizma bir gövdeye sahip olan anıt üç kademeli bir kaide üzerinde yukarı doğru incelmektedir. Şehit Hava Üsteğmen İbrahim Ethem’in mezarı şehitliğin güney batı köşesinde, Hava Başçavuş Abdullah’ın mezarı kuzey batısında mermerle çevrilmiş durumdadır. Anıtın kitabesi, gövdesi üzerindeki doğu cephesinde Osmanlı Türkçesiyle, altındaki saç levha üzerinde ise Latin harfleriyle verilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Konya CHP şehitlik
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