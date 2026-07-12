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Şehrin dört bir yanını saran güzelliğin sırrı Başiskele’deki fidanlıkta

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki fidanlıklarında üretilen bitki ve ağaçlarla kentin peyzaj ihtiyacı karşılanıyor. Yaklaşık 450 farklı türde yetiştirilen binlerce ağaç, çalı ve çiçek, kent genelindeki yeşil alanlarda kullanılırken belediye bütçesine de önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Şehrin dört bir yanını saran güzelliğin sırrı Başiskele’deki fidanlıkta

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde kurduğu fidanlıklarda ürettiği binlerce bitki ve ağaçla kentin yeşil alan ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılıyor. Başiskele Kullar mevkisinde yer alan 50 bin metrekarelik "Merkez Fidanlığı" ile 130 bin metrekarelik "Üretim Fidanlığı", kentin peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarında ana tedarik merkezi olarak görev yapıyor. Merkezdeki tesislerde bitki yetiştiriciliği için 2 bin 500 metrekarelik iki sera ve bin metrekarelik kapalı hangar bulunuyor. Fidanlıklarda saksılı bitkilerin yanı sıra, doğrudan toprağa dikilerek büyütülen 25 bin bitki yer alıyor.

450 FARKLI TÜRDE ÜRETİM YAPILIYOR

Alanında uzman personellerin görev yaptığı tesislerde 450 farklı tür ve çeşitte bitki yetiştiriliyor. Üretim alanlarında; ıhlamur, dişbudak, çınar, süs elması, kiraz, vişne, erik, incir, muşmula, gürgen, erguvan, oya, sığla ve akçaağaç gibi ağaç türleri bulunuyor. Ayrıca taflan, cennet bambusu, ateş dikeni ve gül gibi çalı türleri ile leylandi, goldrider, Himalaya sediri ve batı ladini gibi ibreli ağaçların bakımı ve üretimi gerçekleştiriliyor.

KURUMLARIN TALEPLERİ DE KARŞILANIYOR

Kocaeli’nin iklimine ve toprağına uyum sağlayan bitkiler; il genelindeki park, bahçe, refüj, yol kenarları, millet bahçeleri, sahil şeritleri ve kent meydanlarının peyzajında kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesinin kendi ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, resmi dilekçe ile talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları, okullar ile muhtarlıkların bitki ihtiyaçları da bu fidanlıklardan temin ediliyor.

Tesislerde aynı zamanda bitki sağlığı, tür adaptasyonu ile iklim ve toprak uyumu konularında düzenli gözlem ve kayıt çalışmaları yürütülerek sürdürülebilir tarım ve üretim modelleri uygulanıyor.

Şehrin dört bir yanını saran güzelliğin sırrı Başiskele’deki fidanlıkta 1

Şehrin dört bir yanını saran güzelliğin sırrı Başiskele’deki fidanlıkta 2

Şehrin dört bir yanını saran güzelliğin sırrı Başiskele’deki fidanlıkta 3

Şehrin dört bir yanını saran güzelliğin sırrı Başiskele’deki fidanlıkta 4

Şehrin dört bir yanını saran güzelliğin sırrı Başiskele’deki fidanlıkta 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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