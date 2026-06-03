HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şehrin göbeğinde oğul veren arılar ilgi odağı oldu

Erzincan kent merkezinde oğul veren bal arıları, bir süre havada koloni halinde uçtuktan sonra bir motosiklete konarak vatandaşların ilgisini çekti.

Şehrin göbeğinde oğul veren arılar ilgi odağı oldu

Erzincan kent merkezinde oğul veren bal arıları, bir süre havada koloni halinde uçtuktan sonra bir motosiklete konarak vatandaşların ilgisini çekti.

Kentin en işlek noktalarından biri olan Nermi Tombul Caddesi’nde öğle saatlerinde görülen bal arısı kolonisi, çevrede kısa süreli merak ve tedirginliğe neden oldu. Havada yoğun şekilde dolaşan binlerce arı, daha sonra yol kenarında bulunan bir motosikletin üzerine kondu.

Şehrin göbeğinde oğul veren arılar ilgi odağı oldu 1

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği olay sırasında, Kızılay çalışanı Özay Özkaya arı kolonisini güvenli şekilde toplamak için çalışma başlattı. Koruyucu ekipman kullanmadan arılara yaklaşan Özkaya, uzun uğraşlar sonucu koloniyi bir kutuya almayı başardı.

Çevresinde binlerce bal arısının uçmasına rağmen sakinliğini koruyan Özkaya’nın çalışması, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Uzmanlar, oğul verme dönemindeki bal arılarının genellikle saldırgan davranış sergilemediğini, ancak vatandaşların bu tür durumlarda dikkatli davranarak uzman kişilerden yardım istemesi gerektiğini belirtiyor.

Şehrin göbeğinde oğul veren arılar ilgi odağı oldu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksekten düşen çocuk yaralandıYüksekten düşen çocuk yaralandı
Motosiklete çarpıp kaçan sürücüye 46 bin TL cezaMotosiklete çarpıp kaçan sürücüye 46 bin TL ceza

Anahtar Kelimeler:
Erzincan güncel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Elif Özkan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Çarpıcı detaylar

Elif Özkan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Çarpıcı detaylar

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"

Reha Muhtar hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Reha Muhtar hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.