Seken mermi yüzüne gelmişti: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada merminin sekerek yüzüne gelmesi sonucu yaralanan yaşlı adam, bir ayın sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.Olay, 29 Eylül günü Kovancılar ilçesinde meydana geldi.

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada merminin sekerek yüzüne gelmesi sonucu yaralanan yaşlı adam, bir ayın sonunda yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 29 Eylül günü Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla gelen bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle karşı tarafa ateş açtı.

Diğer tarafın da ateş açarak karşılık vermesi sonucu toplam 2 kişi yaralanırken, yaralılardan biri ise olayla ilgisi olmayan ve çay ocağında oturan 88 yaşındaki Musa Can oldu. Seken mermilerden birinin yüzüne gelmesi sonucu Can ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Elazığ’a sevk edildi.

Musa Can, tedavi gördüğü hastanede 33 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı adamın, otopsi işlemlerinin ardından Palu ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

