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Şeker Fabrikası'nda gaz sızıntısı: 45 kişi hastanelik oldu

Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikası'nda kireç ocağında yürütülen çalışmalar sırasında meydana gelen gaz sızıntısından etkilenenlerin sayısı 45'e çıktı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 35'inin sağlık durumunun iyi, 10'unun ise orta düzeyde olduğu bildirildi.

Şeker Fabrikası'nda gaz sızıntısı: 45 kişi hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre olay, Turhal Şeker Fabrikası'nın kireç ocağında çalışma yapıldığı sırada yaşandı. Sızan gazdan etkilenen 45 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi görenleri ziyaret eden Tokat Valisi Abdullah Köklü, yaşanan olayın karbonmonoksit zehirlenmesi olduğunu açıkladı.

"ŞU AN İÇİN ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM BULUNMUYOR"

İşçilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi veren Köklü, gazdan etkilenen 35 kişinin durumunun iyi, 10 kişinin ise orta düzeyde olduğunu belirtti.

Çok kötü durumda olduğu yönünde bilgi alınan bir hastanın entübe durumdan çıktığını aktaran Köklü, "Onun da durumu orta seviyeye döndü. Şu an için endişe edilecek bir durum bulunmuyor" dedi.

10 KİŞİYE İLERİ OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANACAK

Sivas'a gerçekleştirilen sevklerin tedbir amacıyla yapıldığını vurgulayan Köklü, 8 hastanın Sivas Numune Hastanesi'ne gönderildiğini, 2 kişinin daha sevk edileceğini söyledi.

Toplam 10 kişinin ileri oksijen tedavisi alacağını belirten Köklü, "Sevkler bir tehlikeden dolayı değil, önlem ve müşahede amacıyla yapılıyor" ifadelerini kullandı.

POLİS MEMURU DA GAZDAN ETKİLENDİ

Gaz sızıntısından etkilenenler arasında fabrikanın kendi itfaiye personelinin yanı sıra bir polis memurunun da bulunduğu açıklandı. Vali Köklü, polis memurunun güvenlik önlemi aldığı sırada açık havadaki gaz sızıntısından etkilendiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

AFAD VE İLGİLİ EKİPLER ÖNLEM ALDI

Fabrikadaki müdahalelerin devam ettiğini aktaran Köklü, AFAD ve ilgili ekiplerin bölgede gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Köklü, "Sabaha kadar durum ekiplerimiz tarafından takip edilecek. Herhangi bir risk olmaması için gerekli önlemler titizlikle alınmakta" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri fabrika
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