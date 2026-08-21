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Şeker fasulye yüzleri güldürdü

Bursa’da alternatif arayan köylüler tavsiye üzerine 1 dönümlük arazide ektikleri şeker fasulye sayesinde yüzleri güldü.

Şeker fasulye yüzleri güldürdü

Bursa’da alternatif arayan köylüler tavsiye üzerine 1 dönümlük arazide ektikleri şeker fasulye sayesinde yüzleri güldü. Köylüler şimdi bin dönüm ektikleri fasulye sayesinde para kazanıp tohum üretimine geçti.

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde deneme üzerine ektikleri şeker fasulye bölgeye uyum sağlayınca köylüler üretimi arttırdı. Verim ve kalitesi ile şeker fasulye sayesinde para kazanan köylünün yüzü gülüyor. Mahmudiye Tarımsal Kooperatifi Başkanı Hüseyin Korkmaz, köylerinde kooperatif olarak alternatif bir ürün aradıklarını belirterek, "Özellikle sulu tarıma geçtikten sonra 1 dönümlük bir tarlada şeker fasulye üretimi gerçekleştirdik. Alınan sonuç mükemmel olunca 5 yıldan bu yana yaklaşık bin dönümlük bir arazide üretimi artırdık. Biz kooperatif olarak mahalle sakinlerimizi bu ürünü ekmeleri konusunda tohum temininden tüccar bulmasına kadar her türlü desteği sağlıyoruz. Hedefimiz ekim miktarını 3 bin dönüme çıkarmaktır. Çevre köylerimizde de ekim yapılıyor ancak bizim köyümüzdeki gibi lezzetli olmuyor. Allah bereket versin bu sene kazancımız çok iyi. Ürettiğimiz fasulyenin tohum üretimine de başladık ve dileyen herkese tohum satışı da yapıyoruz" dedi.

Fasulye eken üretici İbrahim Ceylan, "Fasulyemiz derin dondurucuda uzun süre durabiliyor, 15 dakika gibi kısa bir sürede pişiyor ve kesinlikle gaz yapmıyor. Bu özellikleri nedeniyle mutfaklarda en çok tercih edilen ürün oldu. İyi ki şeker fasulye ekmişiz. Üreticimiz bir nebze olsun para kazandı. Bu sayede köyümüze bir canlılık geldi. İnşallah önümüzdeki dönem ekim daha da fazlalaşır" dedi.

Şeker fasulye yüzleri güldürdü 1

Şeker fasulye yüzleri güldürdü 2

Şeker fasulye yüzleri güldürdü 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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