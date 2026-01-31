Sel riskine karşı sahada olan zabıta ekipleri vatandaşa yardım etti

Kent genelinde görev yapan zabıta ekipleri, denetim ve kontrol çalışmaları sırasında bir vatandaşın zor durumda olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından gerekli destek sağlanarak vatandaş güvenli bir şekilde evine ulaştırıldı. Yardım sırasında vatandaş, zabıta ekiplerine teşekkür ederek dua etti.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde doğal afet ve sel uyarılarına karşı ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığı belirtilerek, "Görev esnasında bir vatandaşımızın mağduriyet yaşadığını tespit ettik. Talebini dinleyerek mağduriyetini kısa sürede giderdik ve kendisini güvenli bir şekilde evine teslim ettik" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, olası sel baskınları ve olumsuz hava koşullarına karşı belediyenin tüm birimlerinin koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanarak, "Şehrimiz genelinde yaşanabilecek doğal afet ve sel risklerine karşı belediyemizin tüm birimleri sahadadır. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi.