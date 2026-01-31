HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sel riskine karşı sahada olan zabıta ekipleri vatandaşa yardım etti

Tarsus’ta etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve yapılan sel uyarıları kapsamında sahada görev yapan Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mağduriyet yaşayan bir vatandaşa yardım etti.

Sel riskine karşı sahada olan zabıta ekipleri vatandaşa yardım etti

Kent genelinde görev yapan zabıta ekipleri, denetim ve kontrol çalışmaları sırasında bir vatandaşın zor durumda olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından gerekli destek sağlanarak vatandaş güvenli bir şekilde evine ulaştırıldı. Yardım sırasında vatandaş, zabıta ekiplerine teşekkür ederek dua etti.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde doğal afet ve sel uyarılarına karşı ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığı belirtilerek, "Görev esnasında bir vatandaşımızın mağduriyet yaşadığını tespit ettik. Talebini dinleyerek mağduriyetini kısa sürede giderdik ve kendisini güvenli bir şekilde evine teslim ettik" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, olası sel baskınları ve olumsuz hava koşullarına karşı belediyenin tüm birimlerinin koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanarak, "Şehrimiz genelinde yaşanabilecek doğal afet ve sel risklerine karşı belediyemizin tüm birimleri sahadadır. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi.

Sel riskine karşı sahada olan zabıta ekipleri vatandaşa yardım etti 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralıBursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Çocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yola devrildi, o anlar kameradaÇocuğun kullandığı elektrikli motosiklet yola devrildi, o anlar kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.