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Sel sularına kapılan Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları bayramın ilk gününde devam ediyor

Trabzon'da meydana gelen sel sonrası, Akçaabat ilçesinde evine dönmeyen Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları Kurban Bayramı'nın ilk gününde sürüyor. Arama çalışmaları 213 personel ile 11 kilometrelik alanda yapılıyor.

Sel sularına kapılan Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları bayramın ilk gününde devam ediyor

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca Mahallesi'nde 3 Haziran'da sabah saatlerinde evden çıkan Hüseyin Aydın, bir daha geri dönmedi. Kendisinden haber alınamayan ve sel sularına kapıldığı tahmin edilen Hüseyin Aydın (72) için bölgede AFAD ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bayramın ilk günü de devam eden arama çalışmalarında ekipler Sera Gölü bölgesine yoğunlaştı. Termal dron cihazı eşliğinde arama çalışmaları gerçekleştirilirken, Hüseyin Aydın'ı arayan ekipler, derede de demir çubuklarla, büyük ve aralıklı taşlar arasında da kontroller yapıyor. Arama çalışmalarına çevre illerden gelen arama kurtarma ekipleri ile beraber toplamda 213 personel katılırken, 67 araç, 15 dron, 10 bot ile 11 kilometrelik alanda arama çalışmaları sürüyor.

Sel sonrası dere ve göl suyunun balçık ve çamurla kaplı olması çalışmaları güçleştirirken, Hüseyin Aydın'ın eşofmanları Çarşamba günü yapılan çalışmalarda dereye düştüğü yerden 400 metre mesafede bulunmuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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