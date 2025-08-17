Sel ve heyelan 645 can aldı! Muson yağmurlarının bilançosu artıyor

Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Yetkililer, dün ve geçtiğimiz cuma günü meydana gelen afetlerde en az 351 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, enkazdan ceset çıkarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

SEL VE HEYELANLAR 645 CAN ALDI

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), 26 Haziran'dan 16 Ağustos'a kadar ülke genelindeki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 645 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. NDMA Başkanı Korgeneral Inam Haider, bu yılki muson yağmurlarının geçen yıla göre yüzde 50 daha şiddetli olduğunu ve eylül ayına kadar üç kez daha yağış beklendiğini söyledi. Haider, iklim değişikliğinin Pakistan'ı ciddi şekilde etkilediğini ve özellikle Buner, Bajaur ve Battagram bölgelerinde yaygın yıkıma neden olduğunu aktardı. En çok etkilenen bölgeler arasında Gilgit-Baltistan'daki Babusar'ın da olduğunu belirten Haider, Khyber Pakhtunkhwa'da selde kaybolan kişilere yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

YABANCI ÜLKELERİN YARDIMINA GEREK DUYULMUYOR

NDMA Başkanı Haider, bazı ülkelerin Pakistan'a yardım teklifinde bulunduğunu ancak ülkenin yeterli kaynağa sahip olduğunu ve şu an için yabancı yardıma ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.

HASAR BİLANÇOSU ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Khyber Pakhtunkhwa Eyaleti Başbakanı Ali Amin Gundapur, selden etkilenen Buner bölgesini ziyaret etti ve vali yardımcısının ofisinde üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yetkililer, Başbakan Gundapur'a Buner'de yaşanan son şiddetli yağışlarda 7 köyde en az 5 bin 380 hanenin hasar gördüğünü bildirdi. Başbakan Gundapur, eyalet yönetiminin bölgedeki iletişim, yardım ve onarım çalışmaları için 3 milyar rupi (yaklaşık 10 milyon 570 bin dolar) bütçe ayırdığını ve afetten etkilenen insanların kayıplarının tamamının karşılanacağını aktardı. Gundapur ayrıca, afet bölgesine kesintisiz gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanacağını da belirtti.

Ülkenin kuzeyindeki dağlık Khyber Pakhtunkhwa eyaletinin Buner bölgesinde yaşanan ani sel felaketinin neden olduğu yıkım ve bölge halkının hasar gören evlerini ve sokakları temizleme çabaları ise kameralara yansıdı.

