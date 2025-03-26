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Selahattin Demirtaş'ın kardeşinden dikkat çeken paylaşım: "Hadi inşallah! Bir gün bu haksızlık da bitecek"

26.03.2025 22:43
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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşinin paylaşımı gündem oldu. Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşan kardeşi Süleyman Demirtaş "Belki yarın, belki yarından da yakın. Hadi inşallah! Tabi ki bir gün bu haksızlık da bitecek." notunu yazdı.

Selahattin Demirtaş'ın kardeşinden dikkat çeken paylaşım: "Hadi inşallah! Bir gün bu haksızlık da bitecek"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş sosyal medya paylaşımında "Belki yarın, belki yarından da yakın." notunu yazdı.

Ardından bir paylaşım daha yapan Demirtaş, "Hadi inşallah! Tabi ki bir gün bu haksızlık da bitecek. İnancımızı diri tutacağız ama bu somut bir veri üzerine yazdığım bir cümle değildir. Bir an önce olması gerekendir." notunu yazdı.

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AMELİYAT OLAN EŞİNİ ÖZEL İZİNLE ZİYARET ETMİŞTİ

Selahattin Demirtaş geçtiğimiz haftalarda Edirne Cezaevi'nden ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a refakat etmek için özel izniyle İstanbul'a götürülmüştü. Demirtaş'ın hastanede eşi Başak Demirtaş ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte çekilen fotoğrafı ortaya çıkmıştı. DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de Demirtaş'ı hastanedeyken arayarak görüştüğünü belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş
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