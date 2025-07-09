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'Selam söyleyin' deyip fırın çalışanını vurdu!

Antalya'da bir fırında çalışan 58 yaşındaki Ramazan Koçak, sokak ortasında tanımadığı kişi tarafından bacağından 4 kurşunla vuruldu. Şüphelinin ateş ederken iş yerinin eski sahibinin oğlu için "B.'ye selam söyleyin" dediği belirtildi.

'Selam söyleyin' deyip fırın çalışanını vurdu!

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir fırının önünde meydana geldi. Fırında çalışan ve markete gitmek için iş yerinde çıkan Ramazan Koçak, önünü kesen ve "B.'ye selam söyleyin" diyen kişi tarafından tabanca ile vuruldu.

Selam söyleyin deyip fırın çalışanını vurdu! 1

ŞÜPHELİ KOŞARAK KAÇTI!

Koçak'ın sağ bacağına 4 kurşun isabet ederken, şüpheli koşarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıkları Koçak'ı tedavi için Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Saldırganın ateş ederken söylediği B.'nin, fırının eski sahibinin oğlu olduğu, bir süredir tefecilerle sorun yaşayıp, tehditler aldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya fırın
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