Selçuk Alagöz alkışlarla İstanbul'a uğurlandı

Türk Pop Müziğinin Unutulmaz İsmi Son Yolculuğuna Çıktı

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden şarkıcı, besteci ve söz yazarı Selçuk Alagöz, 81 yaşında hayata veda etti. Bir süredir Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gören Alagöz, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alagöz için Turgutreis Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Alagöz'ün ailesi, yakınları, sevenleri ve çok sayıda sanatçı dostu katıldı. Cenaze namazının ardından Alagöz'ün naaşı, sevenlerinin gözyaşları ve alkışları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'a gönderildi. Alagöz için saat 13.00’da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören düzenleneceği ve ardından cenazesinin Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verileceği belirtildi

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç'un orkestrasında başlamış ve 1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında "Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla finale kalmıştır. Türk popüler müzik tarihinin önemli şarkılarından bazılarını seslendirmiştir. "Her Şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör Mü", "Dibi Dibi Da" gibi eserleriyle tanınmıştır. Ayrıca, "Malabadi Köprüsü" adlı şarkısı da büyük ilgi görmüş ve 1975 yılında Polydor etiketiyle yayımlanmıştır.

Müzik kariyerinde dört Altın Plak ödülü ve birçok diğer ödül kazanmıştır. Toplamda 23 single ve 7 albüm yayımlamıştır. Kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte 1980'lerde 80 farklı dilde şarkılar seslendirerek konserler vermişlerdir.