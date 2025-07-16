HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Selçuk Bayraktar'dan İsrail'e çok sert tepki: Eceli gelen köpek misali...

İsrail, Gazze ve İran saldırılarının ardından bugün de Suriye'de kritik noktaları hedef aldı. Saldırıların ardından Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan da bir tepki geldi. İsrail'e 'Terörist devlet' olarak seslenen Bayraktar, "Eceli gelen köpek misali azgınlığa devam... " ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan İsrail'e çok sert tepki: Eceli gelen köpek misali...
Ufuk Dağ

İsrail saldırıları durmak bilmiyor. Bugün de Suriye'ye saldıran İsrail, başkent Şam'ın yanı sıra Kesve ve Dera'da hava saldırıları düzenledi. Saldırılara hem Türkiye'den hem de ABD'den tepki geldi.

Selçuk Bayraktar dan İsrail e çok sert tepki: Eceli gelen köpek misali... 1

"AZGINLIĞA DEVAM"

Şam'ın bombalanmasına bir tepki de Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, "Terörist devlet İsrail eceli gelen köpek misali azgınlığa devam... " ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar dan İsrail e çok sert tepki: Eceli gelen köpek misali... 2

SURİYE'DE NE OLDU?

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerine çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Selçuk Bayraktar dan İsrail e çok sert tepki: Eceli gelen köpek misali... 3

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trendyol Grubu, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, ADQ ve Ant International Stratejik iş birliği anlaşması imzaladıTrendyol Grubu, Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, ADQ ve Ant International Stratejik iş birliği anlaşması imzaladı
Çodur ailesinin acı günüÇodur ailesinin acı günü

Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail Selçuk Bayraktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında karar!

Ekrem İmamoğlu hakkında karar!

Aile Mahkemesi "Anayasa'ya aykırı" dedi, süresiz nafaka AYM'ye taşındı

Aile Mahkemesi "Anayasa'ya aykırı" dedi, süresiz nafaka AYM'ye taşındı

Napoli'nin o talebi de kabul edildi! İşte Osimhen transferini bitirecek olay... Tarih belli oldu!

Napoli'nin o talebi de kabul edildi! İşte Osimhen transferini bitirecek olay... Tarih belli oldu!

İsrail'in Suriye saldırısına ABD'den tepki: "Çok endişeliyiz"

İsrail'in Suriye saldırısına ABD'den tepki: "Çok endişeliyiz"

3 çocuğun gözü önünde darp edildi! Plajda karpuz kavgası

3 çocuğun gözü önünde darp edildi! Plajda karpuz kavgası

Otoyol kapatıldı, alevler kent sınırına yaklaştı

Otoyol kapatıldı, alevler kent sınırına yaklaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.