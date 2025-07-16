Selçuk Bayraktar'dan İsrail'e çok sert tepki: Eceli gelen köpek misali...

İsrail saldırıları durmak bilmiyor. Bugün de Suriye'ye saldıran İsrail, başkent Şam'ın yanı sıra Kesve ve Dera'da hava saldırıları düzenledi. Saldırılara hem Türkiye'den hem de ABD'den tepki geldi.

"AZGINLIĞA DEVAM"

Şam'ın bombalanmasına bir tepki de Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, "Terörist devlet İsrail eceli gelen köpek misali azgınlığa devam... " ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE NE OLDU?

Suriye'nin Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerine çatışmalar başlamıştı.

Şam yönetimi, çatışmaları durdurmak amacıyla Savunma ile İçişleri bakanlıklarına bağlı güvenlik güçlerini bölgeye sevk etmişti.

Süveyda'ya 15 Temmuz sabahı giren güvenlik güçleriyle yerel gruplar arasında da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, Süveyda'da ateşkes ilan etmiş ancak yasa dışı grupların herhangi bir saldırısı ya da ateş açması durumunda karşılık verileceğini belirtmişti.

Dürzilerin ruhani liderlerinden Hikmet el-Hicri, önce hükümet güçlerinin şehre girişine onay vermiş ancak birkaç saat sonra bu tutumundan geri adım atarak Süveydalıları hükümet güçlerine karşı koymaya çağırmıştı.