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Selçuk Özdağ'ın Meral Akşener iddiası tartışma yaratacak! "Bana aday ol, bir sene sonra AK Parti'ye katıl dedi"

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
13.02.2025 10:41
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Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, katıldığı programda gündem yaratacak bir iddiaya yer verdi. İYİ Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili anısını anlatan Özdağ, Meral Akşener’in 2019 yerel seçimlerinde kendisine Manisa'dan adaylık teklifinde bulunduğunu söyledi. Özdağ sonrasında ise Akşener'in kendisine "Git aday ol, sonra bir yıl içinde AKP'ye katıl" dediğini iddia etti.

Selçuk Özdağ'ın Meral Akşener iddiası tartışma yaratacak! "Bana aday ol, bir sene sonra AK Parti'ye katıl dedi"

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TELE 1'de yayınlanan 'Anında Manşet' adlı programa konuk oldu. Özdağ programın bir bölümünde İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili bir anısını anlattı.

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ÖZDAĞ'IN AKŞENER İDDİASI ÇOK TARTIŞILACAK

2019 yerel seçimlerinde Meral Akşener’in kendisine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini belirten Selçuk Özdağ "Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliği yapmışlardı ve Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi. Kendisi bana ‘Selçuk Bey, kazanıyorsunuz’ demişti. Ardından da ‘Git aday ol, sonra bir sene sonra AK Parti'ye katıl’ dedi" iddiasında bulundu.

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Özdağ açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"32 yıllık siyasetçi olarak uzun yıllar Muhsin Yazıcıoğlu ile siyaset yapmış, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde üç dönem milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapmış birisi olarak şimdi muhalefette olarak ölümden dönen bir kişi olarak söylüyorum. Nereden oy aldıysanız orada kalacaksınız.

Efendim o milletin oylarını oradan oraya taşıyamazsınız. Muğla'da bana CHP'liler, Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partililer daha çok da Cumhuriyet Halk Partililer oy verdi bana.

Ben öyle seçildim geldim şimdi alıp bu oyları oraya taşıyabilir misiniz? Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ile iş birliği yaptıklarında Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi ve kendisi bana "Selçuk Bey kazanıyorsun" demişti.

"GİT ADAY OL SONRA DA BİR SENE SONRA AKP'YE KATIL DEMİŞTİ"

"Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl" demişti. "Katılırsan veyahut da Ahmet Bey parti kurarsa gider katılırsınız" "Bir dakika" dedim, "Ben oraya oyları taşıyamam" dedim.

"HER ŞEY MAKAM DEĞİLDİR"

Ahmet Bey de bana sordu. "Gelir misiniz?" dedi. "Gelmem" dedim. Ben o oradan ben İYİ Partililerle CHP'liler ile belediye başkanı olacağım. 5 yıllık sözleşme yapacağım sonra da ben taşınacağım. Efendim her şey makam değildir, her şey şahsiyettir her şey bir duruştur. Efendim bir duruşunuz olacak"

Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener Selçuk Özdağ
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