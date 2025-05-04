Selçuk Tengioğlu kimdir, nereli? Özgür Özel'e saldıran kim, neden saldırdı? Selçuk Tengioğlu'nun geçmişi

Selçuk Tengioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulundu. Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılan Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi önünde 66 Selçuk Tengioğlu tarafından saldırıya uğradı. Olaya ilişkin soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırganın gözaltına alındığını açıklarken saldırganın evlat katili olduğu öğrenildi. Peki, Selçuk Tengioğlu kimdir?

SELÇUK TENGİOĞLU KİMDİR, NERELİ?

1959 doğumlu saldırgan Selçuk Tengioğlu, Gaziantepli.

66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu 2004 yılında 2 evladını katletti.

ÇOCUKLAR SİLAHLA ÖLMEYİNCE BIÇAKLAMIŞ

Eşinin evi terk etmesinden 2 hafta sonra 5 çocuk babası Selçuk Tengioğlu sabah saat 04.00 sularında geldiği evinde, geçirdiği cinnet sonucu silahını çekerek bağırıp çağırmaya başladı. Tengioğlu, bağırma sesleri üzerine uyanan çocuklarından oğlu Barış'ı (19) daha sonra, kızı Mutlu'yu (17) silahıyla vurdu.

Silahtan çıkan kurşunlardan yaralanan çocuklarının ölmediğini fark eden baba Selçuk Tengioğlu bu kez mutfağa giderek aldığı ekmek bıçağı ile silahla yaraladığı çocuklarını bıçaklayarak öldürdü.

DİĞER KIZI BALKONDAN ATLAYARAK KURTULDU

Silah sesini duyan komşuların polise haber vermesiyle olay yerine gelen polis, Tengioğlu'nu evde bıçak ve silahıyla birlikte yakaladı.

Olay sırasında Tengioğlu'nun diğer kızı Yasemin Tengioğlu (16), 2. kattaki evin arka balkonundan aşağı atlayarak kurtuldu.