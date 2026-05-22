Selde hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Hatay'da yaşanan kazalarda hayatını kaybeden üç kişinin cenaze törenleri gerçekleştirildi.

Hatay'ın Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolun çökmesi sonucu dere yatağına düşen otomobilde hayatını kaybeden sürücü Nedim Harbalioğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Defne ilçesi Değirmenyolu Mahalle Mezarlığı’na getirildi.

HAYATINI KAYBEDENLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Burada düzenlenen törene, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Harbalioğlu, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Samandağ ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Şahut Kimyonok ise Tekebaşı Mahallesi Mezarlığı'nda, Antakya ilçesinde çöken evde hayatını kaybeden Abdulhannan El Muhamme ise Aşağıoba Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sel Hatay cenaze
