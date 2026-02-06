Selde hayatını kaybeden belediye işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Dün gece Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri personeli Zekeriya Şahin aracıyla dere yatağından geçerken sel sularına kapıldı. Aracıyla birlikte sürüklenen Şahin’e ulaşmak için ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Şahin’in önce aracı, bir süre sonra ise aracından 100 metre ileride cansız bedeni bulundu. Şahin’in, Osmaniye Mahallesi’nde ikamet eden babasını ziyaretinin ardından akşam saatlerinde Turunç’taki evine gitmek üzere yola çıktığı sırada sel sularına kapıldığı öğrenilmişti.

Selde hayatını kaybeden Şahin, Osmaniye Mahalle Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Osmaniye Mahallesi Mezarlığı’nda sevenlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.