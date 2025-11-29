HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Selden etkilenen Dikili ve Foça’da su tahliye çalışmaları sürüyor

İzmir’in Dikili ve Foça ilçelerinde sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu meydana gelen su baskınları sonrası bölgede su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Selden etkilenen Dikili ve Foça’da su tahliye çalışmaları sürüyor

İzmir’de dün akşam saatlerinde batı ilçelerde başlayıp sabah saatlerinde de il genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. En yüksek yağış 154,5 kg/m ile Karaburun’da kaydedildi. Dikili ve Foça ilçelerinde sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu cadde ve sokakalar göle döndü. Bir çok ev ve iş yerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanları ile selden korunmaya çalıştı. Selin etkili olduğu bazı bölgelerde park halindeki bazı araçlar tamamen suya gömüldü.

Foça çarşı merkezi ve pazar yerinde de sel suları esnafa zor anlar yaşattı. Su seviyesinin diz boyunu geçtiği pazar yerinde esnaf maddi zarara uğradı.

Selden etkilenen Dikili ve Foça’da su tahliye çalışmaları sürüyor 1

İZSU ve ilçe belediyeleri, su baskını ile ilgili gelen ihbarlara yetişmekte zorlandı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları devam ediyor. Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sac levhanın altında kalıp ölen 2 işçi toprağa verildiSac levhanın altında kalıp ölen 2 işçi toprağa verildi
Şoförün tecrübesi facianın önüne geçtiŞoförün tecrübesi facianın önüne geçti

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.