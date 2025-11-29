Selden etkilenen Dikili ve Foça’da su tahliye çalışmaları sürüyor

İzmir’de dün akşam saatlerinde batı ilçelerde başlayıp sabah saatlerinde de il genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. En yüksek yağış 154,5 kg/m ile Karaburun’da kaydedildi. Dikili ve Foça ilçelerinde sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu cadde ve sokakalar göle döndü. Bir çok ev ve iş yerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanları ile selden korunmaya çalıştı. Selin etkili olduğu bazı bölgelerde park halindeki bazı araçlar tamamen suya gömüldü.

Foça çarşı merkezi ve pazar yerinde de sel suları esnafa zor anlar yaşattı. Su seviyesinin diz boyunu geçtiği pazar yerinde esnaf maddi zarara uğradı.

İZSU ve ilçe belediyeleri, su baskını ile ilgili gelen ihbarlara yetişmekte zorlandı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları devam ediyor. Kaynak: İHA