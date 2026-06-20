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Selendi'de hayırseverlerin yaptırdığı Aloşlar Camii ibadete hazır

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi'nde hayırseverlerin destekleriyle yapımı tamamlanan 120 kişilik Aloşlar Camii, düzenlenen törenle Selendi İlçe Müftülüğü'ne teslim edildi. Bünyesinde din görevlisi lojmanı da bulunan cami, kısa süre içerisinde ibadete açılacak.

Selendi'de hayırseverlerin yaptırdığı Aloşlar Camii ibadete hazır

Mollaahmetler Mahallesi'nde "Sütçü Nurullah" olarak tanınan Dernek Başkanı Nurullah Kakız'ın öncülüğünde 2023 yılında yapımına başlanan Aloşlar Camii tamamlandı.

Selendi de hayırseverlerin yaptırdığı Aloşlar Camii ibadete hazır 1

HAYIRSEVERLER HAREKETE GEÇTİ CAMİNİN İNŞAATI TAMAMLANDI

Modern mimarisiyle dikkat çeken ve aynı anda 120 kişinin ibadet edebileceği cami, mahallede önemli bir ihtiyacı karşılayacak.
Sadece ibadet alanından oluşmayan projede, din görevlilerinin kullanımına yönelik lojman da inşa edildi. Yapımı tamamlanan cami, düzenlenen törenle Dernek Başkanı Nurullah Kakız tarafından Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas'a teslim edildi.

Selendi de hayırseverlerin yaptırdığı Aloşlar Camii ibadete hazır 2

Teslim töreninde konuşan yetkililer, caminin yapımına katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, eserin mahalle halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mahalle sakinleri ise yeni caminin ibadete açılacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa cami
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