Selendi'de hayırseverlerin yaptırdığı Aloşlar Camii ibadete hazır

Mollaahmetler Mahallesi'nde "Sütçü Nurullah" olarak tanınan Dernek Başkanı Nurullah Kakız'ın öncülüğünde 2023 yılında yapımına başlanan Aloşlar Camii tamamlandı.

HAYIRSEVERLER HAREKETE GEÇTİ CAMİNİN İNŞAATI TAMAMLANDI

Modern mimarisiyle dikkat çeken ve aynı anda 120 kişinin ibadet edebileceği cami, mahallede önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Sadece ibadet alanından oluşmayan projede, din görevlilerinin kullanımına yönelik lojman da inşa edildi. Yapımı tamamlanan cami, düzenlenen törenle Dernek Başkanı Nurullah Kakız tarafından Selendi İlçe Müftüsü Derviş Makas'a teslim edildi.

Teslim töreninde konuşan yetkililer, caminin yapımına katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederek, eserin mahalle halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mahalle sakinleri ise yeni caminin ibadete açılacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır