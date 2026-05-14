Selendi’de lodos ve sağanak hayatı felç etti

Manisa’nın Selendi ilçesinde etkili olan şiddetli lodos ve gök gürültülü sağanak yağışta pazar yerindeki çadırlar uçtu, sokaklar göle döndü. Esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Manisa’nın Selendi ilçesinde saat 14.00 sıralarında etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve şiddetli lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağışla birlikte etkisini artıran kuvvetli rüzgar, ilçe merkezinde özellikle pazar alanında zor anlar yaşanmasına neden oldu. Pazarcı esnafı, lodosun etkisiyle yerinden sökülen çadırlarını tutmakta güçlük çekti. Bazı çadırların zarar gördüğü olayda esnaf, ürünlerini korumak için yoğun çaba sarf etti. Pazara gelen vatandaşlar ise şiddetli yağış ve rüzgardan korunmak için çevredeki iş yerlerine sığınmak zorunda kaldı. Kısa sürede etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Öte yandan, etkili olan dolu yağışının tarım arazilerinde de zarara yol açtığı bildirildi. Çiftçiler, özellikle ekili alanlarda meydana gelen muhtemel hasarın tespiti için sahada inceleme çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Manisa
