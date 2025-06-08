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Selfie hayatını kurtardı: Fotoğrafta gördüklerine inanamadı! Tam 20-25 tane! 'Bu yıl fazla görünüyor, dikkatli olun'

İlginç olay Amasya'da yaşandı. Mehmet Fatih Hatipoğlu isimli bir adam bayram ziyareti için köyüne gitti. Hatipoğlu, kontrol etmek üzere kendine ait tarlasına uğradı. Tarlada, hatıra kalması amacıyla selfie çektikten sonra fotoğrafta dikkatini çeken bir detay hayatını kurtardı.

Selfie hayatını kurtardı: Fotoğrafta gördüklerine inanamadı! Tam 20-25 tane! 'Bu yıl fazla görünüyor, dikkatli olun'

Amasya’da bayram ziyareti için köyüne giden Mehmet Fatih Hatipoğlu, tarlada selfie yaptığı sırada tişörtünün üzerinde kene olduğunu fark etti. Hatipoğlu, keneleri eldiven yardımıyla vücuduna temas etmeden temizledi.

HAYAT KURTARAN SELFİE

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Kurban Bayramı’nın birinci günü Amasya merkeze bağlı Sıracevizler köyünü ziyaret eden Mehmet Fatih Hatipoğlu, kontrol etmek üzere kendisine ait olan tarlaya gitti.

ÇOK SAYIDA KENE VARMIŞ

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Cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çeken Hatipoğlu, selfi çekiminin ardından fotoğrafı paylaşmak üzere incelerken tişörtünün üzerinde çok sayıda kene olduğunu fark etti. Hatipoğlu, eldiven takarak üzerindeki keneleri vücuduna temas etmeden temizledi.

"BU YIL KENE FAZLA GÖRÜNÜYOR"

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Bu yıl tarlalarda kene sayısının bir hayli fazla olduğunu belirten Mehmet Fatih Hatipoğlu, “Tarlamı kontrol için gittiğim köyümüzde, her zaman yaptığım gibi hatıra olsun diye cep telefonumla selfi yaptım.

TAM 20-25 TANE

Paylaşmak için fotoğrafı seçerken üzerimde 20-25 tane kene olduğunu fark ettim. Tişörtümün üzerine yapışan keneleri ellerime eldiven takarak temizledim.

'DİKKATLİ OLUN'

Aşırı sıcaklarda bağ, bahçe ve tarlalarına gidecek hemşerilerimize buradan sesleniyorum. Bu yıl kene aşırı fazla görünüyor. Dikkatli olsunlar ve mutlaka işleri bittikten sonra üzerlerini kontrol etsinler” dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kene Amasya selfie
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