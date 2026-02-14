HABER

Selimiye Camii'nin minarelerine Ramazan mahyası asıldı

Selimiye Camii'nin minareleri, Ramazan ayının gelişiyle birlikte mahya ile süslendi.

Selimiye Camii'nin minarelerine Ramazan mahyası asıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği tarihi camiye asılan "Merhaba ya şehri Ramazan" yazılı mahya, ilk teravih namazıyla birlikte ışıklandırılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde yürütülen çalışma kapsamında, caminin iki minaresi arasına halatlar ve 250 ampulden oluşan mahya sistemi kuruldu. Yağmur ve zaman zaman etkili olan sert rüzgara rağmen tamamlanan hazırlıklar sonrası mahya Ramazan ayına hazır hale getirildi.

Osmanlı döneminden günümüze uzanan mahya geleneği, Türk-İslam mimarisinin zirve eserlerinden biri olarak kabul edilen Selimiye Camii'ne ayrı bir güzellik kattı. Restorasyon çalışmalarının sürdüğü camide uzun bir aradan sonra yeniden mahya asılması ise vatandaşları sevindirdi.

Mahya ustası Kahraman Yıldız, mahyanın Edirne'ye komşu Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki bazı köylerden de görülebildiğini belirtti. Ramazan ayının 15'inci gününden sonra ise mahya yazısının değiştirileceği bildirildi.

Mahya sanatının yaşayan son ustalarından Kahraman Yıldız da hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, asırlardır süregelen geleneği yaşatmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

