Selimiye Camisi’nin restorasyonunda sona doğru

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde Edirne’de Mimar Sinan’ın şaheseri Selimiye Camisi’nin restorasyon çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.

2021 yılının kasım ayında başlayan restorasyon çalışmalarında şimdiye kadar minare, kurşun ve dış cephe taş onarımları tamamlandı. Şadırvan ve revak avlusundaki kalem işleri de tamamlanarak, çalışmalarda sona doğru yaklaşıldı.

Ayrıca, cami içinde ince işçilik olan kalem işi, çini işleri, elektrik tesisatları, aydınlatma işleri, cami bahçesinde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları ile temizlik onarım çalışmaları da sürüyor. Edirne kari sanatının en önemli özelliklerini bünyesinde barındıran müezzin mahfilinde de çalışmalar uzmanlar tarafından devam ediyor.

Ramazan ayı sebebiyle ibadette ve ziyarete açık olan küçük bir kısımda da yerli ve yabancı ziyaretçiler, restorasyona rağmen camiye yoğun bir şekilde gelmeyi sürdürüyor.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Balkan ülkelerinden de vatandaşların camiyi ziyaret ettiği görüldü.

"Camimizin minare onarımları ile dış cephe onarımlarını tamamladık"

Selimiye Camisi’nin restorasyonunun büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "Genel Müdürlüğünce 2021 yılı kasım ayında başlamış olduğumuz Selimiye Camii restorasyon çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. Restorasyon çerçevesinde göründüğü gibi camimizin minare onarımları ile dış cephe onarımlarını tamamladık ve iskelelerimizi söktük. 3 yıl aradan sonra camimiz mahyasına da kavuştu. Bu onarımlar çerçevesinde minare, dış cephe taş onarımları, temizlik onarımları ve kurşun onarımlarımız yapılarak iskelelerimizi söktük. Şuan itibarıyla daha çok cami içinde ince işçilik diyebileceğimiz kalem işi, çini işleri ve elektrik tesisatları aydınlatma işlerine devam ediyoruz. Bununla beraber cami bahçemizde çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarımız da şu an devam etmektedir" dedi.