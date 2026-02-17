Selin ardından oluşan plastik atıklar dikkat çekti

Feke ve Saimbeyli ilçelerinde şiddetli yağışla birlikte yükselen su seviyesi, yerleşim yerlerinden ve yol kenarlarından topladığı çöpleri kilometrelerce taşıdı. Suların çekilmesinin ardından dere boylarında ve ağaçların üzerinde asılı kalan plastik atıklar çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi.

Atık poşet ve plastiklerin oluşturduğu görüntü, bölgedeki tahribatın yanı sıra insan kaynaklı kirliliği de gözler önüne serdi.

Bölgede etkili olan yağışlar sürerken Feke ve Saimbeyli belediyeleri atıkları temizleme çalışması başlattı.

Kaynak: İHA