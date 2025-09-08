HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şemdinli'de korkutan yangın

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması engellenirken, ekiplerin müdahalesi ise sabah saatlerine kadar devam etti.

Şemdinli'de korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde Öveç köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için ekipler seferber oldu. Yangının söndürülmesi için 90 jandarma personeli, 150 güvenlik korucusu ve 25 AFAD gönüllüsünün yanı sıra 4 ambulans ve 8 iş makinesi de destek verdi. Geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle köy sakinlerinden evlerini boşaltmaları istendi.
Bölgeye gelen Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, çalışmaları yerinde inceleyerek süreci yakından takip etti. Yürütülen özverili çalışmalar sonucunda yangının yerleşim yerlerine sıçraması engellendi. Vatandaşların sağlığı ve güvenliği için 21 hanede gerekli önlemler alındı. Ayrıca, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı tedbir amacıyla 25 jandarma personeli özel olarak görevlendirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da korkutan yangın! Yoğun müdahaleyle kontrol altına alındıAntalya'da korkutan yangın! Yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı
İstanbul'da okullar açılıyor: İETT'den öğrencilere büyük müjde!İstanbul'da okullar açılıyor: İETT'den öğrencilere büyük müjde!

Anahtar Kelimeler:
Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

Lamine Yamal'a Pasaport şoku! Emniyet devrede...

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İspanyol gazetesi Marca'dan tarihi ayıp! Bayrak skandalında geri adım atmadılar

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

İstanbul gerilimi! İl binası önünde polis ve CHP'liler karşı karşıya

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Emniyet Müdürü İlker Arslan'la beraber tutuklanmıştı! İş insanı Fazlı Ateş'in siyasilerle fotoğraf albümü çıktı

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

Alaşehir'de 'hayvan barınağı' skandalı: Öldürüp, çöp arabasına attılar

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

'Emekli' anketinden CHP çıktı! AK Parti kritik sınırı geçemedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.