Şemdinli'de korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre yangın, dün akşam saatlerinde Öveç köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için ekipler seferber oldu. Yangının söndürülmesi için 90 jandarma personeli, 150 güvenlik korucusu ve 25 AFAD gönüllüsünün yanı sıra 4 ambulans ve 8 iş makinesi de destek verdi. Geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle köy sakinlerinden evlerini boşaltmaları istendi.

Bölgeye gelen Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, çalışmaları yerinde inceleyerek süreci yakından takip etti. Yürütülen özverili çalışmalar sonucunda yangının yerleşim yerlerine sıçraması engellendi. Vatandaşların sağlığı ve güvenliği için 21 hanede gerekli önlemler alındı. Ayrıca, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı tedbir amacıyla 25 jandarma personeli özel olarak görevlendirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır