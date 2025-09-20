HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Semih Kaplanoğlu'na Kuzey Makedonya'daki film festivalinde özel ödül verildi

Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde geleneksel olarak düzenlenen "Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali"nde yönetmen Semih Kaplanoğlu, "Altın Kamera 300" Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Semih Kaplanoğlu'na Kuzey Makedonya'daki film festivalinde özel ödül verildi

Balkanlar'ın ilk kameramanları olarak kabul edilen "Manaki Kardeşler" adına Manastır'daki Kültür Merkezi'nde bu yıl 46'ncısı düzenlenen festival, kırmızı halı geçişiyle başladı.

Festivale, Kuzey Makedonca Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Manastır Belediye Başkanı Toni Konjakovski ve çok sayıda sanatçı ile davetli katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Güven, Türkiye'nin festivali önemsediğini belirterek, "Çok yakın iki ülkeyiz. Festivalde Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği var. Oscar adayı filmimizle buradayız. Semih Kaplanoğlu, ödül alacak. Genç yapımcılarımızla birlikte geldik. (Kuzey Makedonya ile) yakınız, daha da yakınlaşmaya geldik." diye konuştu.

Manastır Belediye Başkanı Konjakovski de Manastır'ın kültürel ve geleneksel bir şehir olarak bir asırdan fazladır Manaki Kardeşler'in bıraktığı mirası koruduğunu söyledi.

Festival Müdürü Dimitrija Doksevski ise 19 yıl önce düzenlenen aynı festivalde sunucu olarak görev aldığını kaydetti.

Doksevski, katılımcıların 7 gün sürecek festivalde eğlenmelerini umduğunu ifade ederek, "Yaşasın Manaki Kardeşler." dedi.

  • Kaplanoğlu ödülünü Gazze'de soykırıma uğrayanlara ithaf etti

"Yumurta", "Süt", "Bal", "Buğday" ve "Bağlılık Hasan" filmlerine imza atan Kaplanoğlu festivalde, daha önce Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Bruno Ganz, Milcho Manchevski, Jiri Menzel ve Andrei Konchalovsky'ın arasında olduğu sinema alanındaki usta isimlere verilen, "Altın Kamera 300" Dünya Sinema Sanatına Olağanüstü Katkı Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Kaplanoğlu'na ödülünü, Manastır Belediye Başkanı Konjakovski takdim etti.

Manaki Kardeşler'in şehri Manastır'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kaplanoğlu, burada ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydetti.

Kaplanoğlu, "Bu ödül hepimizin ortak emeğinin nişanesi. Bu ödülü İsrail güçleri tarafından öldürülen kadın sinema sanatçısı Fatima Hassouna'ya ithaf ediyorum. Onun şahsında Gazze'de soykırıma uğrayan çocuklara, kadınlara ve tüm masum sivillere." ifadelerini kullandı.

  • Festivalde, Türkiye'nin Oscar adayı olan "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filmi gösterilecek

Seminer ve çalışma atölyeleri gibi etkinliklerin düzenleneceği festivalde bu yıl 70 film beğeniye sunulacak.

Festivalin ikinci gününde, Kaplanoğlu'nun Buğday filmi ile Türkiye'nin Oscar adayı olan "Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri" filminin gösterimi yapılacak.

"46. Manaki Kardeşler Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Film Festivali" 26 Eylül'de sona erecek. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havalimanında taksicilerin müşteri alma kavgası: 2 yaralıHavalimanında taksicilerin müşteri alma kavgası: 2 yaralı
Siirt'te ava giden kişi dağlık alanda ölü bulunduSiirt'te ava giden kişi dağlık alanda ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.