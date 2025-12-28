Semt pazarlarında kış yoğunluğu

Kahramanmaraş’ta soğuk havanın etkisini göstermesiyle semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Kış meyve ve sebzelerinin üretiminin artmasıyla semt pazarlarında ürün çeşitliliği arttı. Pazar tezgâhlarında portakal, mandalina, pırasa, ıspanak ve kereviz gibi mevsim ürünlerinin bulunduğu tezgâhların önünde yoğunluk yaşandı.

Pazar esnafı, havaların soğumasıyla tezgahlarda artan ürün çeşitliliğiyle birlikte müşteri yoğunluğunun da arttığını ifade etti.

Osman Ceyhan, "Doğal olarak en çok tüketilen elma, muz, mandalina ve narenciye çeşitleridir" dedi.

Kenan Demir ise, "En çok satılan ıspanak, pırasa ve marul gibi mevsiminde tüketilen ürünlerdir" şeklinde konuştu.

