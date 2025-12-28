HABER

Semt pazarlarında kış yoğunluğu

Kış meyve ve sebzelerinin üretiminin artmasıyla semt pazarlarında ürün çeşitliliği arttı.

Semt pazarlarında kış yoğunluğu

Kahramanmaraş’ta soğuk havanın etkisini göstermesiyle semt pazarlarında yoğunluk yaşandı.

Semt pazarlarında kış yoğunluğu 1

Kış meyve ve sebzelerinin üretiminin artmasıyla semt pazarlarında ürün çeşitliliği arttı. Pazar tezgâhlarında portakal, mandalina, pırasa, ıspanak ve kereviz gibi mevsim ürünlerinin bulunduğu tezgâhların önünde yoğunluk yaşandı.

Pazar esnafı, havaların soğumasıyla tezgahlarda artan ürün çeşitliliğiyle birlikte müşteri yoğunluğunun da arttığını ifade etti.

Semt pazarlarında kış yoğunluğu 2

Osman Ceyhan, "Doğal olarak en çok tüketilen elma, muz, mandalina ve narenciye çeşitleridir" dedi.

Kenan Demir ise, "En çok satılan ıspanak, pırasa ve marul gibi mevsiminde tüketilen ürünlerdir" şeklinde konuştu.

Semt pazarlarında kış yoğunluğu 3

Kaynak: İHA

