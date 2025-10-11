Sera kurup Hint keneviri yetiştirdiler! 2 kişiye gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün uyuşturucu üretimi, kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda ekipler, 2 şüphelinin Davutlar Mahallesi'nde iklimlendirme yöntemi ile Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, kullanılan arazide Söke Köpek Timi ile arama gerçekleştirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada 45 kök Hint keneviri, 90 gram kubar esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 2 öğütücü aparatı, 2 av tüfeği, 2 termal çadır, 2 havalandırma makinası, 4 metre havalandırma borusu, 3 led ışık ve 2 de cep telefonu ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.



Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır