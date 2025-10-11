HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sera kurup Hint keneviri yetiştirdiler! 2 kişiye gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Hint keneviri yetiştirmek için sera kuran 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Sera kurup Hint keneviri yetiştirdiler! 2 kişiye gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün uyuşturucu üretimi, kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda ekipler, 2 şüphelinin Davutlar Mahallesi'nde iklimlendirme yöntemi ile Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, kullanılan arazide Söke Köpek Timi ile arama gerçekleştirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada 45 kök Hint keneviri, 90 gram kubar esrar, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 2 öğütücü aparatı, 2 av tüfeği, 2 termal çadır, 2 havalandırma makinası, 4 metre havalandırma borusu, 3 led ışık ve 2 de cep telefonu ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındıDiyarbakır’da kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı
Kaza sonrası trafik polisi yolu süpürgeyle temizlediKaza sonrası trafik polisi yolu süpürgeyle temizledi

Anahtar Kelimeler:
Aydın uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.