HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Serbest bırakılan Rümeysa Öztürk isyan etti: "45 gündür mahrum kaldım! Çok zor bir zamandı"

ABD'nin konuştuğu Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, 6 haftadan fazla süredir gözaltındaydı. Serbest bırakıldıktan sonra Öztürk "Doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım" diyerek isyan etti. Öztürk'ü havalimanında karşılamaya gelen ABD Senatörü Ed Markey ise "Bu, Rumeysa için, adalet için ve demokrasimiz için bir zaferdir" diye konuştu.

Serbest bırakılan Rümeysa Öztürk isyan etti: "45 gündür mahrum kaldım! Çok zor bir zamandı"

ABD'de doktora eğitimi gören Rümeysa Öztürk, Hamas'ı desteklediği iddiasıyla 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisince gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılmasının ardından konuşan Öztürk karara sitem etti.

"ÇOK ZOR BİR ZAMANDI"

Amerikalı Yargıç William Sessions'ın 9 Mayıs'taki duruşmada verdiği kararla serbest kalan Öztürk, yaşadığı Massachusetts eyaletine ulaştıktan hemen sonra Boston'daki Logan Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AA-20250511-37911984-37911969-ABDDE_SERBEST_BIRAKILAN_RUMEYSA_OZTURK_LOGAN_HAVALIMANINA_GELDI

Tufts Üniversitesinde Fulbright bursuyla doktora yapan Öztürk, "Son 45 günde doktoramın kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım." dedi.

Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve öğrencilerine kavuşmak için heyecanlandığını söyleyen Öztürk, gözaltında geçirdiği süreyle ilgili, "Bu, şahsım, üyesi olduğum Tufts Üniversitesi topluluğu ve Türkiye'deki yakınlarım için çok zor bir zamandı ama tüm destek, nezaketiniz için hepinize çok minnettarım." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte hukuki destek veren avukatlarına da özel teşekkürlerini sunan Türk öğrenci, onların sayesinde Amerikan adalet sistemine inancının devam ettiğini belirtti.

AA-20250511-37911891-37911862-ABDDE_SERBEST_BIRAKILAN_RUMEYSA_OZTURK_LOGAN_HAVALIMANINDA_BASIN_TOPLANTISI_DUZENLEDI

ÜST DÜZEY POLİTİKACI VE TEMSİLCİLER DE ÖZTÜRK'E BASIN TOPLANTISINDA EŞLİK ETTİ

Rümeysa Öztürk'ü havalimanında karşılamaya gelen ABD Senatörü Ed Markey, Kongre Üyesi Ayanna Pressley ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) avukatları da Türk öğrenciyi basın toplantısında yalnız bırakmadı.

Öztürk'ün gözaltına alındığı günden itibaren hukuk mücadelesine öncülük eden ACLU avukatları, Türk öğrencinin en başta gözaltına alınmasının yanlışlığını ve Hamas'ı desteklediği iddialarının dayanaksız olduğunu vurguladı.

AA-20250511-37911984-37911975-ABDDE_SERBEST_BIRAKILAN_RUMEYSA_OZTURK_LOGAN_HAVALIMANINA_GELDI

ACLU Massachusetts Direktörü Carol Rose, bu suçlamayla ilgili, "Bunlar, ortaya çıkıp kanıtlamaları için kendilerine (ABD hükümeti avukatlarına) bolca zaman tanındığı halde hiçbir şekilde kanıt gösterilemeyen, desteksiz iddialardır." dedi.

ABD yönetiminin, Öztürk ve onun gibi birçok uluslararası öğrenciye yönelik katı tutumunu eleştiren Demokrat Senatör Ed Markey, "Konuşma özgürlüğü ve usulüne uygun yargılanma herkesin hakkıdır, hepimiz bu hakları paylaşıyoruz. Bu yüzden bu eve dönüş, tüm özgürlüklerimiz adına hepimizin üstlenmesi gereken mücadelenin sadece başlangıcıdır." diye konuştu.

Markey, "Bu, Rumeysa için, adalet için ve demokrasimiz için bir zaferdir." değerlendirmesinde bulundu.

AA-20250511-37911891-37911889-ABDDE_SERBEST_BIRAKILAN_RUMEYSA_OZTURK_LOGAN_HAVALIMANINDA_BASIN_TOPLANTISI_DUZENLEDI

ABD Kongre üyesi Ayanna Pressley de Öztürk'e hitaben, "Seni asla unutmadık. Tamamen aklanana kadar dinlenmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rümeysa Öztürk'ün avukatlarından Mahsa Khanbabai, bundan sonraki mahkeme süreciyle ilgili yaptığı bilgilendirmede, 22 Mayıs'ta Vermont'ta görülecek duruşmada Türk öğrencinin vizesinin "yasa dışı iptaline" karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

ABD hükümetinin, yabancı öğrencilere yönelik gözaltı ve vize iptali gibi uygulamalarını eleştiren Khanbabai, "Bunu yetki dışında, öğrencilerle ilgili göçmenlik hukuku tarihimizde hiç görmediğimiz bir şekilde yaptılar." dedi.

AA-20250511-37911984-37911983-ABDDE_SERBEST_BIRAKILAN_RUMEYSA_OZTURK_LOGAN_HAVALIMANINA_GELDI

NE OLMUŞTU?

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve "deliler" (İsrail karşıtı) olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

Amerikalı federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep etmiş, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Anneler Günü paylaşımıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Anneler Günü paylaşımı
Sıcaklıklar yine düşüyor... Bu kez Rusya'dan geliyorSıcaklıklar yine düşüyor... Bu kez Rusya'dan geliyor

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Filistin Hamas abd basın açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
O ülke vizeye kısıtlama getiriyor!

O ülke vizeye kısıtlama getiriyor!

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

Dünyanın beklediği açıklama Trump’tan geldi! Anlaşma artık çok yakın

Talimat Erdoğan'dan geldi! AK Parti sahaya iniyor

Talimat Erdoğan'dan geldi! AK Parti sahaya iniyor

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Facia 'geliyorum' demiş! 8 kişinin öldüğü kazaya neden olan kamyon için günler önce uyarı yapmışlar

Putin, İstanbul’u önerip “Erdoğan’la görüşeceğim” dedi, Trump’tan ilk açıklama geldi: “Büyük bir hafta yaklaşıyor”

Putin, İstanbul’u önerip “Erdoğan’la görüşeceğim” dedi, Trump’tan ilk açıklama geldi: “Büyük bir hafta yaklaşıyor”

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.