Serdar Öktem cinayetinde katillerin ifadeleri ortaya çıktı! 1 hafta pusuda beklemişler: "Caner'in intikamı alındı"

Türkiye geçtiğimiz günlerde avukat Serdar Öktem cinayetini konuşmuştu. Yaşanan korkunç olay sonrası detaylar her geçen gün gelmeye devam ediyor. Gelen son bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden hızla kaçan suikast timinin önce çalıntı aracı İstanbul Arnavutköy civarında bulundu. Ardından şüpheliler yakalandı. Suikastte kullanılanılan uzun namlulu silahlar ve kar maskeleri de yine ele geçirilenler arasındaydı. Savcılık soruşturmayı genişlettikçe gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

'3 FİRAR EVİ' DEĞİŞTİRMİŞLER

Suikast timinin içerisinde yer alan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyerek ifadesine başlayan Sidar Ö diğer şüpheli Ejder P. İle yaklaşık 1 hafta önce Alican Ç.'ın yolladığı hücre evinde tanıştıklarını söyledi. Sidar Ö., Alican Ç.'nin olaydan 10 gün önce kullanması için telefon hattı verdiğini aktardı. Olayla ilgili sorular sorulan şüpheli Sidar Ö., Bahçelievler, Yenibosna ve Esenyurt'ta "3 firar evi" değiştirdiğini söyleyerek polisten kaçmak için adres değiştirdi. Diğer şüphelilerle de olaydan 1 hafta önce aynı evde kaldığını anlattı.

1 HAFTA PUSUDA BEKLEMİŞLER

Sidar Ö., son eve geçtikten 3-4 gün son Alican Ç.'nin kendisini arayarak "Kan davamız var Caner Koçer ve Furkan Yavuz'un intikamını alacağız." dediğini, kendisinin kabul etmek istemediğini ancak ailesiyle tehdit edilmesinden dolayı kabul ettiğini iddia etti. Sidar Ö., "Alican bana intikam almak istedikleri kişinin Bakırköy Ataköy'de evinin kapısında beklemem gerektiğini söyledi. Sonrasında da Mecidiyeköy'de ofisi olduğunu ve orada da beklemem gerektiğini söyledi. Olaydan yaklaşık 1 hafta önce ofisinin önüne gittik. Bize bu ofisin adresini Alican Ç. atmıştı. Biz bu ofise 07.00- 07.30 sıralarında gittik. Alican bize bindiğimiz bu aracın bagajında 2 uzun 2 tane de küçük silah var dedi. Biz o gün yaklaşık 13.30- 14.00 sıralarında şahıs iş yerine gelmeyince ve oradan sık sık resmi polis aracı geçmesinden dolayı firar evine geri döndük. Eve gittikten sonra Serkan 2 gün bizimle firar evinde kaldı." dedi.

İŞTE OLAY GÜNÜ

Olay günü sabah 06:30 sıralarında Alican Ç.'nin yönlendirdiği araç ile yola çıktıklarını söyleyen Sidar Ö., "Ben, Semih A., Ejder P., M.K ve C.Ü. ile bu araca bindim. Alican biz bu şahsı beklemeye başladığımız ilk gün bize şahsı gördüğümüzde öldürmemizi söylemişti. 13.30- 14.00 sıralarında Alican Ç. ofisine geçerek orada beklememizi istedi. Mecidiyeköy' de bulunan ofisinin yakınlarına gittik.Ancak ofisin yakınlarından sıklıkla resmi ekipler geçtiği için ofisin biraz uzağında fark edilmeyeceğimiz bir yerde beklemeye başladık. Saat: 17.00 sıralarında Alican Ç. görüntülü bir şekilde beni Facetime üzerinden arayarak adam otobana bağlanıyor. Hemen peşine düşün dedi. Biz de hemen istikamete doğru yola çıktık. Bu esnada ya diğerler silahları koltuğun arkasından alarak Alican'ın yapmış olduğu plan doğrultusunda bize verdiler." dedi.

"İNTİKAM ALINDI" BAĞIRIŞLARI

Sidar Ö. ifadesinin devamında, "Barbaros Bulvarı üzerinde aracı gördük. O sırada halen konuşmakta olduğum Alican Ç. bize 'İnin, inin' diye bağırmaya başladı. Şahsın aracı sağ şeritte trafik olmasından dolayı bekliyordu. Biz de sol şeritte yanına yaklaşarak durduk. Bu esnada Ejder P., M.K ve C.Ü. hemen araçtan inerek araca doğru yöneldiler ve ateş etmeye başladılar. Ben araçtan en son indim. Ben uzun namlulu silahla 2 el ateş ettim ancak korkudan nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonrasında da aynı araca binerek Arnavutköy'e kaçtık. O sırada halen Alican Ç.'la görüntülü görüşüyorduk. Alican sürekli 'İntikam alındı, intikam alındı, Caner'in intikamı alındı' diye bağırıyordu. Arnavutköy'de giderek aracı ormanlık alana götürmemizi ve silahları da oraya saklamamızı bize Alican Ç. söylemişti. Alican telefonu kapattıktan sonra bana Arnavutköy'de bir konum gönderdi. Biz de aracı oraya bırakarak yanımızda bulunan yedek kıyafetleri giydik." şeklinde anlattı.

"KARŞILIĞINDA HERHANGİ BİR PARA TEKLİF ETMEDİ"

Sonrasında ormandan ayrılırken Alican Ç.'nin verdiği telefonu polislere yakalanmamak için kırdığını, taksiye bindikten 10 dakika sonrasında ise Jandarma tarafından yakalandıklarını söyleyen Sidar Ö., "Bu süreçte Alican Ç. bana parça parça olmak üzere ev masraflarını karşılayabilmemiz için yaklaşık 50 bin TL göndermiştir. Alican bu olay karşılığında bana herhangi bir para teklif etmedi." dedi.

ÖNCÜLÜK EDEN ARAÇ

Sidar Ö., eylemi gerçekleştirdikten sonra öldürülenin Serdar Öktem olduğunu öğrendiğini, olay günü Bakırköy'den Mecidiyeköy'e giderken kendilerini bir aracın öncülük ederek yollarda ve işyeri çevresinde polis çevirmesine bilgiler verdiğini belirtti.

ARAÇ ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Olayda kullanılan aracın şoförü Semih A. da etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyleyerek emniyet ifadesine başladı. Olaydan 7 gün önce Alican Ç.'den telefon aldığını söyleyen Semih A., "Bana, 'beni tanıyor musun? Ben Daltonların başı Alican Ç.' dedi. Senden bir şey isteyeceğim dedi. Ne istediğini sorduğumda, 'Birkaç kardeşimizi bir yere bırakacaksın' dedi. Ben kabul etmedim. Bu görüşmeden 2 gün sonra aynı kişiden bana fotoğraf geldi. Fotoğraf kardeşimin okumakta olduğu okula aitti. Buna istinaden bu şahsı aradım ve teklifini kabul ettim" dedi.

SAATLERCE ARABASINI ARAMIŞLAR

Olaydan 5-6 gün önce hücre evinde kalmaya başladığını aktaran Semih A., olay günü arabada yaklaşık 1 saat hareket etmeden beklediklerini belirterek, "Sonrasında birkaç saat tur atıp beklemeye başladık. Araçtaki şahıslar skoda marka araç ve ofis hakkında konuşuyorlardı. Sürekli etrafta bulunan araçlara ve ofislere bakıyorlardı. Konuşmalar, 'Ofisten hiç çıkmadı mı acaba, bugün işe gelmedi mi?' şeklindeydi.

"HEPSİ ARAÇTAN İNİP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Trafikte ilerledikleri sırada şüphelilerden birinin Serdar Öktem'e ait aracı gördüğünü söyleyen Semih A. "Arka koltukta oturan Memo Cengizhan ve Ejder silah ve maskelerini aldıktan sonra en son Sidar silah ve maskeyi aldı. Hepsi maskeleri taktılar. Memo bana dur deyince arabayı durdurdum. Araçta bulunan şahısların hepsi araçtan indi." dedi. Saldırıdan sonra arabaya binen şüphelilerin çok sevinçli olduğunu söyleyen Semih A., "Alican Ç.'yi aradılar ve, 'Kardeşimiz Caner Koçer'in intikamı alındı abi' diye bilgi verdiler. Sonrasında nereye nasıl ateş ettiklerini kendi aralarında konuştular" dedi.

"ARABADAN İNİP ATEŞ ETTİK"

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen Ejder P., her şeyin Alican Ç.'nin telefonuyla başladığını anlatarak "Aracın şöförlüğünü Semih yapıyordu. Ön sağ koltukta Sidar vardı arka orta kısımda ben vardım fakat sağımda ve solumda şuan kimin olduğunu hatırlamıyorum. Araçla dolanırken bir kez yemek yemek için durduk sonrasında Alican Ç. sürekli Sidar ile mesaj yolu ile iletişim halindeydi. Daha sonra Sidar'ın tarif etmesi ile birlikte Alican Ç.'nin göndermiş olduğu adrese geçtik. Burada bir süre takip ettik fakat polislerin çevrede olması sebebiyle bir süre eylemi gerçekleştiremedik polislerin olmadığı bir noktada araca yönelik eylemi gerçekleştirdik. Bu aracın bilgilerini Alican Ç. sidar'a bildirmişti. Ben ve Cengizhan'da tabanca vardı. Sidar ve Muhammet'te keleş olarak tabir edilen silah vardı. Hep birlikte hızlıca araçtan inerek hedef olarak söylenen araca ateş etmeye başladık. Ben 1 kez havaya ateş ettim daha sonra kaputa nişan alarak bir kez daha ateş ettim. Ben şahsı hedef almadım. Eylem sonrasında Alican'ın talimatı ile Arnavutköy'de bulunan ormana geçmemizi istedi. Buraya geldikten sonra Sidar telefonunu kırdı ve Alican ile iletişimim kesildi zaten diğer şahıslarda telefonunu çoktan kırmıştı." dedi.

Kaynak: Sabah