Serdar Öktem cinayetinin ardından şüpheliler Eyüpsultan'da jandarma tarafından yakalandı! Görüntüler ortaya çıktı

Şişli Barbaros Bulvarı'nda saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ve jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandıkları araçla Arnavutköy'e kaçtığını tespit etti.



Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı İstiklal Mahallesi'ndeki ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı tespit edildi.

BİNDİKLERİ TAKSİ TAKİBE ALINDI

Araç üzerinde inceleme başlatılırken, taksiyi takibe alan Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu.

Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

JANDARMA YAKALADI

Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sinan Ateş cinayeti davasında yargılanan Avukat Serdar Öktem'e düzenlenen silahlı saldırı sonrasında kaçmaya çalışan şüpheliler, Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. O anların görüntüsü de ortaya çıktı. Şüphelilerin saldırıda kullandıkları aracı… pic.twitter.com/38MxqmAl4V — Mynet (@mynet) October 6, 2025

2'sinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları, aracı terk ettikleri ormandaki ağaçların arasına attıkları belirlendi.

Şüphelilerin sorgusunda silahların yerini öğrenen ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, soruşturmayı yürüten İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA:

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Bugün, Serdar Öktem isimli şahsın, ilimiz Şişli ilçesi Zincirlikuyu semti mevkiinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda vefat etmesi olayıyla yürütülen soruşturma kapsamında; Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda kollukça yapılan iz takibine göre, olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra olayı gerçekleştiren şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplam 6 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüphelilerden ikisi 18 yaşın altındadır. Olayı gerçekleştiren şahıslar, olaydan sonra kaçtıkları Arnavutköy ilçesi civarında yakalanmışlardır. Yakalandıkları yerde emniyet güçlerince yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında olayda kullandıkları 2 Kalaşnikof, 2 tabanca olmak üzere toplam 4 adet silah ve kar maskesi, eldiven gibi eşyalar ele geçirilmiştir. Gerek olay yerinde gerekse de silahların yakalandığı alanda ayrıntılı incelemeler devam etmektedir. İlk belirlemelere göre eylemin, bir organize suç örgütünün maktule karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca; azmettiricilerinin bulunması ve organize suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti yönleri de dahil olmak üzere tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Silahlı saldırı sonrasında kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden Serdar Öktem'in cenazesi, hastanenin morgundan alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öktem'in yakınları, Adli Tıp Kurumu önüne gelerek beklemeye başladı.

(Kaynak: DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır