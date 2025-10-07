HABER

Serdar Öktem'in otopsi raporu çıktı! Kafa, yüz ve kol detayı... Hepsi ayrı ayrı öldürücü

Dün İstanbul'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu çıktı. Sinan Ateş davası sanıklarından olan Öktem'in kafa, yüz ve sol kola birden fazla öldürücü kurşun aldığı belirlendi. Öktem'in kafatası ve yüz kemiklerinde de kırıklar tespit edildi.

Ufuk Dağ

Sinan Ateş cinayetinde tutuksuz yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, İstanbul’da Şişli Büyükdere Caddesi’nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Suikast Türkiye'nin en çok konuşulan konusu haline geldi. Hayatını kaybeden Serdar Öktem'le ilgili detaylar ise merak edilmeye başlandı.

OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Avukat Serdar Öktem’in otopsi raporu ortaya çıktı. Dilek Yaman Demir'in haberine göre, yüzüne, kafasına ve sol koluna isabet eden kurşunların öldürücü nitelikte olduğu belirlendi.

ÖLDÜRÜCÜ ÇOK SAYIDA YARALANMA

Serdar Öktem‘in ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu ölümünün meydana gelmiş olduğu, kafa bölgesine isabet eden 1 adet yaralanmasının, yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi.

