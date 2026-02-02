HABER

Serdar Sertçelik ikinci kez tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü yöneticilerinden ve önceki gün tutuklanan Serdar Sertçelik; 'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yönetmek, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten öldürme' suçlarından ikinci kez tutuklandı.

Serdar Sertçelik ikinci kez tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü liderliği suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Macaristan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilen Serdar Sertçelik, önceki gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. Ardından Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

İKİNCİ KEZ TUTUKLANDI

Hakkında başka suçlardan bir kez daha adliyeye sevk edilen Serdar Sertçelik, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüt yönetmek, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ve kasten öldürme' suçlarından da tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ayhan Bora Kaplan
