HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Serik Belediyesi'ne av tüfekli saldırı! Motosikletiyle gelip ateş açtı

Antalya'nın Serik Belediyesi'ne bu sabah av tüfeğiyle silahlı saldırı yapıldı. Belediyeden olayla ilgili açıklama gelirken detaylar da ortaya çıktı.

Belediyeye yönelik silahlı saldırı bu sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Belediye binası önüne motosikletle gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle hizmet binasına 5 el ateş etti. Olay sırasında belediye binasında nöbet tutan zabıtalar T.K. ve A.B. şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Zabıtaların olayı 112’ye ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası motosikletini olay yerinde bırakarak oradan uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İsminin Ş.D. olduğu ve cezai ehliyeti olmadığı öğrenilen şahsın belediye binasına neden ateş ettiği henüz belirlenemedi. Olayda sıkılan kurşun nedeniyle belediye binasının giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SERİK BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Serik Belediyesi, hizmet binasına yönelik gerçekleştirilen av tüfekli saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Serik Belediyesi Hizmet Binamıza yönelik münferit nitelikte bir saldırı meydana gelmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, binamızda yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluşmuştur. Eylemi gerçekleştiren ve psikolojik sorunları olduğu anlaşılan şahıs, olayın ardından ilçedeki başka bir iş yerine de benzer bir girişimde bulunmuş ancak güvenlik güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamu düzenini tehdit edecek herhangi bir durum bulunmamakta olup, süreç emniyet birimlerimizce titizlikle takip edilmektedir."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Serik motosiklet av tüfeği belediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
birisi eline üç beş kuruş vermiştir, nasıl olsa ceza almaz..
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.