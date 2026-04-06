Serik Belediyesi'ne av tüfekli saldırı! Motosikletiyle gelip ateş açtı

Belediyeye yönelik silahlı saldırı bu sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Belediye binası önüne motosikletle gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle hizmet binasına 5 el ateş etti. Olay sırasında belediye binasında nöbet tutan zabıtalar T.K. ve A.B. şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Zabıtaların olayı 112’ye ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası motosikletini olay yerinde bırakarak oradan uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İsminin Ş.D. olduğu ve cezai ehliyeti olmadığı öğrenilen şahsın belediye binasına neden ateş ettiği henüz belirlenemedi. Olayda sıkılan kurşun nedeniyle belediye binasının giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SERİK BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Serik Belediyesi, hizmet binasına yönelik gerçekleştirilen av tüfekli saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Serik Belediyesi Hizmet Binamıza yönelik münferit nitelikte bir saldırı meydana gelmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış, binamızda yalnızca sınırlı düzeyde maddi hasar oluşmuştur. Eylemi gerçekleştiren ve psikolojik sorunları olduğu anlaşılan şahıs, olayın ardından ilçedeki başka bir iş yerine de benzer bir girişimde bulunmuş ancak güvenlik güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamu düzenini tehdit edecek herhangi bir durum bulunmamakta olup, süreç emniyet birimlerimizce titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır