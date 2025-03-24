HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Serik’te kaza: İki otomobil çarpıştı! 1 yaralı

Serik’te kaza: İki otomobil çarpıştı! 1 yaralı

24.03.2025 14:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Serik’te kaza: İki otomobil çarpıştı! 1 yaralı

Kaza, Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi eski Cuma pazarı mevkiinde akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Bekir G. idaresindeki 07 VFN 23 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 BDB 484 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Bekir G. yaralandı. Olay sonrası ihbarı üzerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AW419063_03

Yaralanan sürücü Bekir G. yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Rüyaların tüyler ürperten gizemini bilim açıkladı...Rüyaların tüyler ürperten gizemini bilim açıkladı...
CHP'li Mehmet Tüm'e tepki! Konuşması yarım kaldı, sahneden indi: Selahattin Demirtaş sözleri protesto edildiCHP'li Mehmet Tüm'e tepki! Konuşması yarım kaldı, sahneden indi: Selahattin Demirtaş sözleri protesto edildi
Anahtar Kelimeler:
Antakya Serik kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! 33 konser için kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi

İmamoğlu'nun aldığı oyu Kılıçdaroğlu ile kıyasladı: Beceriksizlik

İmamoğlu'nun aldığı oyu Kılıçdaroğlu ile kıyasladı: Beceriksizlik

Faiz yeniden zirve yaptı! Döviz kurundaki hareketlilik sonrası her şey değişti…

Faiz yeniden zirve yaptı! Döviz kurundaki hareketlilik sonrası her şey değişti…

'Tek tek ilan edeceğim' Özgür Özel'den 'boykot' çıkışı

'Tek tek ilan edeceğim' Özgür Özel'den 'boykot' çıkışı

Saraçhane'deki bu görüntüler gündem oldu!

Saraçhane'deki bu görüntüler gündem oldu!

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eşi cezaevindeyken Dilek İmamoğlu hakkında çirkin sözler sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.