Şerit ihlali hataya neden oldu: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay, Şehit Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde bulunan askeri birliğin nizamiye girişine yakın bir noktada yaşandı. Şehir merkezinden Paşabahçe mesire alanı istikametine gitmekte olan M.A. sevk ve idaresindeki 58 AAH 075 plakalı otomobil ile aynı istikamete gitmekte olan Y.Y. sevk ve idaresindeki 42 APT 831 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazaya kontrolsüz şehit ihlalinin neden olduğu iddia edildi. Kazada sürücüler ve 42 APT 831 plakalı araçla bunan H.Y. ve B.Y. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale askerler tarafından yapıldı. Araçlarda sıkışan yaralıları askerler çıkarttı. Toplamda 4 yaralı ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.