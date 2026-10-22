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Sermaye piyasası soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada 31 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye getirildi. Şüphelilerden 11'i tutuklama talebi, 4 kişi 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sermaye piyasası soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilettiği raporlar ve yazılı başvurular doğrultusunda Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) payları incelendi. Şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporların değerlendirilmesinin ardından 31 kişi gözaltına alındı.

Sermaye piyasası soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi 1

15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltında bulunan 16 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

11 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11'i tutuklama talebi, 4 kişi 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul fon soruşturması
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