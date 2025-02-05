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  4. Serum faciası sürüyor! Bir günde iki ölüm haberi... "Annem bağıra bağıra can verdi"

Serum faciası sürüyor! Bir günde iki ölüm haberi... "Annem bağıra bağıra can verdi"

05.02.2025 14:29
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Sağlık alanında son günlerin en büyük tartışmalarından biri 'sarı serum' oldu. Bugün İstanbul'da sarı seruma bağlı bir ölüm gerçekleştiği öne sürülürken, Aksaray'dan da ölüm haberi geldi. Sahibe Genç (58), soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği özel hastanede verilen serum sonrası fenalaşıp, yaşamını yitirdi. Annesi vefat eden Ercan Genç ise "Annem soluksuz kalarak bağıra bağıra gözümüzün önünde can verdi” dedi. Hastane ise serumun alerjik reaksiyona yol açtığını belirtti. İşte detaylar...

Serum faciası sürüyor! Bir günde iki ölüm haberi... "Annem bağıra bağıra can verdi"

Son günlerde gündem olan sarı serum, tehlike saçmaya devam ediyor. Sarı seruma bağlı ölüm iddiaları art arda gelmeye devam ediyor.

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Harun Bayramoğlu

SARI SERUMDAN ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ, İNCELEME BAŞLATILDI

Dün gece saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde iddiaya göre, evinde 'sarı serum' tedavisi alan Harun Bayramoğlu, bir süre sonra fenalaştı. Burada tedavi gören Bayramoğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Bayramoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından dün teslim alındı. Polis ise Bayramoğlu'nun ölümüne yönelik inceleme başlattı.

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Harun Bayramoğlu

BİR ÖLÜM HABERİ DE AKSARAY'DAN! OĞLU SERUMDAN OLDUĞUNU SAVUNDU

Serum kaynaklı ölüm iddialarından biri de Aksaray'dan geldi. Sahibe Genç, 23 Ocak günü saat 21.00 sıralarında soğuk algınlığı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Burada serum verilen Genç, bir süre sonra fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği 5 çocuk annesi Sahibe Genç, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Genç’in oğlu Ercan Genç, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

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Sahibe Genç

Rahatsızlanınca annesini özel bir hastaneye götürdüğünü belirten Ercan Genç, “Annemin tansiyonu ölçüldü, tansiyonu yüksek çıktı. Tansiyonu dengelensin diye dilaltı ilaç verildi. ‘Tansiyon dengelensin bir serum takalım’ dediler. Tansiyon dengelenmeden anneme serum takıldı. Ben de şaşırdım. Görevli ‘birazdan geçer, bir şey olmaz’ dedi. Ben de doktordur, işine karışmak istemedim. Serum bitene kadar biz annem ile konuştuk ve şakalaştık. Annem serum bitince ‘beni eve götür’ dedi" ifadelerini kullandı.

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"BAĞIRA BAĞIRA GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE CAN VERDİ"

Hemşireye annesini götürmek istediğini söylediğini belirten Genç, "Kamera kayıtları mevcut. Dışarıya çıkıp arabayı çalıştırdım, kaloriferi açıp tekrar içeri girdim. Annem fenalaşmış ve ağzı şişmiş, yüzü morarmaya başladı ve gözleri büyümeye başlayarak karnı şişti. Ben ‘Serumu kapatın, bu serumdan oldu’ dedim. İzin vermediler. Annem soluksuz kalarak bağıra bağıra gözümüzün önünde can verdi. Şikayetçi ve davacıyım. Adaletten bu konuda ne yapılması gerekiyorsa onun yapılması istiyorum. Hepimiz şu anda perişan durumdayız. Hastane sahibi evimize gelerek başsağlığı dileklerinde bulundu. Adli Tıp sonuçları şu anda çıkmadı, çıkmasını bekliyoruz. Ondan sonra netleşecek. Biz de bu olayda ne gerekiyorsa kanunlar çerçevesinde hakkımızı arayacağız” dedi.

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Vefat eden Sahibe Genc'in oğlu Ercan Genç

HASTANE: SERUM ALERJİK REAKSİYONA NEDEN OLDU

DHA’ya açıklama yapan bir hastane yetkilisi ise ilk belirlemelere göre serumun alerjik reaksiyona neden olduğunu ifade ederek “Otopsi sonucu kesin ölüm nedeni ortaya çıkacaktır. Adli süreç devam ediyor” dedi. Suç duyurusu üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Aksaray Ataşehir serum sarı serum
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