Burun tıkanıklığı günlük yaşamın konforunu bozan en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Solunum güçlüğü uyku kalitesinde azalma, ağız kuruluğu ve yorgunluk gibi birçok olumsuz sonuca yol açabilir. Bu rahatsızlığın giderilmesinde serum fizyolojik yani tuzlu su çözeltisi en doğal ve güvenli yöntemlerden biri olarak öne çıkar. Bu açıdan özellikle bebekler, çocuklar ve hamile kadınlar için güvenle kullanılabilir bir tedavi şeklidir. Serum fizyolojik kullanım alanı sıklıkla araştırılan konulardan biridir.

Serum fizyolojik nedir, ne işe yarar?

Serum fizyolojik en basit tanımıyla su ve tuzun belirli oranlarda karıştırılmasıyla elde edilen bir çözelti türüdür. Tıp alanında izotonik salin ya da salin solüsyonu olarak da bilinen karışım %0.9 oranında sodyum klorür içerir. Bu da insan vücudundaki kan ve gözyaşında bulunan tuz miktarıyla birebir uyumludur. Bu nedenle serum fizyolojik vücut dokularıyla uyumlu ve güvenli bir tıbbi sıvı olarak kabul edilir.

Serum fizyolojik tıp alanında oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. En bilinen kullanım amaçları arasında burun ve sinüs temizliği, yaraların yıkanması, gözlerin nemlendirilmesi ve sıvı kaybında destek tedavisi yer alır. Burun tıkanıklığı, alerjik rinit ya da soğuk algınlığı gibi durumlarda burnun içerisini nazikçe temizleyerek nefes almayı kolaylaştırır. Bununla beraber yara bakımında dokulara zarar vermeden mikropları uzaklaştırmak için de tercih edilir.

Bazı kişiler ev ortamında belirli miktarda tuz ve suyu karıştırarak basit bir tuzlu su çözeltisi hazırlayabilseler de miktar oranları ve hijyen koşulları oldukça önemlidir. Evde hazırlanan solüsyonun yanlış oranlarda olması ya da hijyenik olmaması tahriş ve enfeksiyon riskini artırabilir. Bu nedenle uzmanlar tıbbi eczanelerden alınan hazır serum fizyolojik ürünlerinin tercih edilmesini önerir. Bununla beraber evde hazırlanan serum çözeltilerinin 24 saat içerisinde tüketilmesi gerektiğinden güvenli kullanım açısından bütün tedbirlerin alınması gerekir.

Serum fizyolojiğin kullanım alanları şu şekildedir: