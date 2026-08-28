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Servis şoförlüğünden taksiciliğe: Erkeklere meydan okuyan kadın

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde erkeklerin yoğunlukta olduğu şoförlük mesleğini tercih eden 27 yaşındaki kadın, servis şoförlüğünün ardından taksi direksiyonuna geçti.

Servis şoförlüğünden taksiciliğe: Erkeklere meydan okuyan kadın

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde erkeklerin yoğunlukta olduğu şoförlük mesleğini tercih eden 27 yaşındaki kadın, servis şoförlüğünün ardından taksi direksiyonuna geçti. Kadınların trafikte erkeklerden daha anlayışlı olduğunu ve daha iyi araç kullandıklarını söyleyen genç kadın, azmiyle hem mesleğinde dikkat çekiyor hem de hayallerinin peşinden gitmek isteyen kadınlara ilham oluyor.
Araba kullanma sevgisi sebebiyle şoförlük mesleğini seçtiğini belirten Elif Kaya, (27) iki yıldır servis aracı, son iki buçuk aydır da taksi kullanıyor. Mesleğin getirdiği zorlukların üstesinden geldiğini dile getiren Kaya, yolculardan ve çevresinden olumlu tepkiler aldığını söyledi. Kadınların trafikte erkeklerden daha anlayışlı olduğunu ve bu sebeple daha iyi araç kullandıklarını ifade eden Kaya, erkeklerin yoğunlukta olduğu mesleğini severek yapmasıyla hayallerini gerçekleştirmekten çekinen hemcinslerine örnek oluyor.

Servis şoförlüğünden taksiciliğe: Erkeklere meydan okuyan kadın 1

Servis şoförlüğünden taksiciliğe: Erkeklere meydan okuyan kadın 2

"BİZ KADINLAR OLARAK BENCE ERKEKLERDEN DAHA ANLAYIŞLIYIZ"

Kadınların trafikte daha hoşgörülü olduğunu vurgulayan ve çevresinin kendisiyle gurur duyduğunu belirten Elif Kaya, "Servisçilik yapıyordum oradan arkadaşlarım sayesinde başladım. Araba kullanmayı sevdiğim için bu mesleği yapıyorum. Taksiciliği iki buçuk aydır yapıyorum ama şoförlük mesleğini 2 senedir yapıyorum. Kısmen zorlandığım oluyor ama öyle çok değil. Herkes anlayışlı. Aile taşıdığım oluyor, gayet güzel. ’Aaa kadın şoförümüz varmış’ diyorlar, güzel tepkiler alıyorum. Biz kadınlar olarak bence erkeklerden daha anlayışlıyız. Trafikte gülümseyebiliyoruz. Kötü kelimeler kullanmıyoruz. Bence kadınlar trafikte daha güzel araba kullanıyor. Yeni başlayan insanlara anlayış gösterilebilir, bu erkekte olabilir kadında olabilir ama diğer türlü, erkeklerden daha iyi olanlarda var. Bunu da kanıtladığımı düşünüyorum ve kanıtlayan kadınlarda var. Herkes gurur duyuyor. Sonuç olarak bir çok kişinin yapmadığı şeyi yapıyorum ve iyi ilerliyorum. İyi tepkiler alıyorum ailemden ve arkadaşlarımdan" dedi.

"KENDİLERİNE GÜVENİP BAŞLAMALARI GEREKİYOR"

Kadınların yapmak istedikleri şeyler için kendilerine güvenip bir yerden başlamaları gerektiğini söyleyen Kaya, "Bence bir yerden başlamaları gerekiyor. Başlasınlar. Servis olur başka bir şey olur, kendilerine güvenip başlamaları gerekiyor" diye konuştu.
Servis şoförlüğünden taksiciliğe: Erkeklere meydan okuyan kadın 3

Servis şoförlüğünden taksiciliğe: Erkeklere meydan okuyan kadın 4

Servis şoförlüğünden taksiciliğe: Erkeklere meydan okuyan kadın 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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