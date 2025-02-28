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Servis sürücülerine yönelik denetim

28.02.2025 11:57
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri servis taşımacılığı yapan araç sürücülerine yönelik dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Servis sürücülerine yönelik denetim

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerine devam ediyor. Ekipler ilçe girişinde oluşturdukları uygulama noktasında işçi ve öğrenci taşımacılığı yapan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimde durdurulan araç sürücülerin evrakları kontrol edilirken aynı zamanda sürücülerin emniyet kemeri uygulamasına uyup uymadıkları, cep telefonu kullanımı gibi genel kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi.

GENEL OLARAK KURALLARA UYULDU

Denetimlerde sürücülerin genel olarak kurallara uydukları belirtilirken her hangi bir cezai işlem uygulanmadığı kaydedildi. Öte yandan, denetimlerin Ramazan ayı boyunca da devam edeceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
denetim servis
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