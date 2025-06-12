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Ses kaydı tartışmalarının ardından dikkat çeken gelişme! Kılıçdaroğlu bugün İmamoğlu'nun ziyaret edecek

CHP'de ana gündemlerden biri kurultaya yönelik açılan davaydı. Duruşma 30 Haziran'a ertelenirken, ortaya çıkan ses kaydı tartışmalara neden olmuştu. Bu gelişmenin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Ziyaret bugün gerçekleşecek.

Ses kaydı tartışmalarının ardından dikkat çeken gelişme! Kılıçdaroğlu bugün İmamoğlu'nun ziyaret edecek
Melih Kadir Yılmaz

CHP 4-5 Kasım 2023’te Ankara Spor Salonu’nda 38’inci Olağan Kurultayı’nı yapmıştı. Bazı delegelere genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanılması için para verildiği, adaylık vaatlerinde bulunulduğu ve iş imkanları sağlandığı iddia edilmişti.

DURUŞMA 30 HAZİRAN'A ERTELENMİŞTİ

İddiaların ardından kurultayla ilgili olarak dava açılırken, 26 Mayıs’ta görülen davada mahkeme heyeti istenen ihtiyati tedbir talebini reddetmiş ve duruşmayı 30 Haziran’a ertelenmişti.

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KAMUOYUNA YANSIYAN SES KAYDI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından kurultay gününe ait Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçtiği belirtilen bir ses kaydı yayınlandı. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bu ses kaydının yayınlanmasını eleştirirken, olay tartışma yarattı.

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KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDECEK

Kurultay iddiaları ve ses kaydı tartışmalarının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. Ziyaret bugün gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
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