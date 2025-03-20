Ses terapisi nedir, nasıl yapılır? Ses terapisi nasıl olur?

Günümüzde birçok kişi avukat, siyasetçi, çağrı merkezi çalışanı, oyuncu, şarkıcı gibi çeşitli meslek gruplarında çalışmaktadır. Bu kişiler, seslerini çok fazla kullandıkları için yorulmalardan kaynaklı türlü ses sorunları yaşayabilmektedir. Öte yandan öğretmenler, imamlar ve müezzinler de seslerini yoğun bir şekilde kullanan meslek gruplarıdır. Ses sorunları yaşayan kişiler, son dönemde popüler olan ses terapisinin ne olduğu konusunda "ses terapisi nasıl olur?" sorusuna yanıt arayarak ses terapisi egzersizlerini araştırmaya başlamıştır.

Ses terapisi nedir?

Ses terapisi, ses tellerini doğru kullanmayı ve ses sağlığının bozulmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunların giderilmesi için yapılan bir tedavi yöntemdir. Bazı kişiler çoğu zaman sesini doğru bir şekilde kullanamaz ve hatta bunun farkında olmazlar. Bunlar arasında kısık sesle konuşmak veya çok yüksek sesle konuşmak da yanlış kullanımlar arasında yer alır. Bilhassa sürekli olarak yüksek sesle konuşmak, ses tellerini yoran ve yıpratan bir konuşma şeklidir. Kişilerin, bu alışkanlıkları kendiliğinden değiştirmeleri her zaman mümkün değildir. Bu yüzden bir ses terapistinden destek alınmalıdır.

Ses terapisi genelde sesini profesyonel olarak kullanan kişiler tarafından tercih edilir. Bununla beraber, bazı hastalıkların sonucunda ses bozukluğu yaşayan kişilerin tedavisinde de ses terapisi uygulanır. Bu yüzden ses terapisi sesi doğru kullanma teknikleri olarak açıklanabilir.

Ses terapisi nasıl yapılır?

"Ses terapisinde ne yapılır?" sorusuna yanıt olarak, terapi öncesinde ses analizi yapılarak kişinin sesinde yaşadığı problem tespit edilir. Ses terapileri, konuşma ve dil terapistleri gibi uzman kişiler tarafından uygulanır. Dil ve konuşma terapisti tarafından verilir.

Ses terapisinin başlangıcında, sorun yaşayan kişinin sesini koruyabilmesi için bazı teknikler öğretilir. Bununla birlikte, konuşurken nefesin doğru bir şekilde kullanılması teknikleri de kişiye aktarılan bilgiler arasındadır. Ses terapisi kişilerin ihtiyaçlarına göre uygulanmaktadır. Terapiler, yaşanan soruna bağlı olarak 6 seans ve 10 seans arası değişebilir. Durumuna göre en az 6 seans en fazla 10 seans olarak uygulanır.