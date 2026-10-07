SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İzmir' mesajı: "Cemil Tugay'a hoş geldin diyorum"

Son dakika: Son dakika haberi: Ankara’da “AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı”na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

İZMİR MESAJI

İzmir bugün bir başka, daha coşkulu.

Yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyor, AK Parti grubuna ve Cumhur İttifakı ortaklarımıza bu yeni yasama yılında Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum.

"BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISINI ANLAMLI BULUYORUM"

Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum. Bahçeli'ye dünkü açıklaması için teşekkür ediyorum.

İşleyen bir demokrasi için iktidar kadar muhalefetin de ne yaptığı, nasıl davrandığı önemlidir.

"MECLİS AÇILIŞINDAKİ NEZAKET YOKSUNU TAVIRA RAĞMEN..."

Meclis açılışındaki nezaket yoksunu tavıra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyoruz. Bu konuda umudumu muhafaza ediyorum.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta Terörsüz Türkiye olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadık, kaçınmayız.

'DURMAK YOK YOLA DEVAM DEDİK'

Bakanlarımızdan, milletvekillerimize, il-ilçe, mahalle teşkilatlarımıza kadar şehir şehir ilçe ilçe sokak sokak dolaştık. 'Durmak yok yola devam' dedik. Türkiye buluşmaları ile her kesimden insanımızın sesine kulak verdik, onlara daha iyi hizmet etme noktasında tavsiyelerini aldık.

"BEKİR BOZDAĞ KARDEŞİME ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

İnşallah Rabbim izin verdiği sürece millete hizmetten geri durmayacağız. Bu vesilesiyle yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 3,5 yıldır büyük bir fedakarlıkla görevini yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz.

"TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDIK"

Eylül ayında ihracatımız yüzde 15,4 arttı ve 26 milyar dolar olarak gerçekleşti. 9 aylık ihracatımız yüzde 5,2 artışla 211 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız 283,7 milyar dolara ulaştı. Çevremizdeki çatışmalara rağmen bu rakamlarla bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002'de 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolara getirdik. 2026 yılında belirlediğimiz hedefimizi inşallah gerçekleştireceğiz.

Ağustos'ta işsiz sayısı azaldı. İşsizlik yüzde 7,8'e geriledi. Genç nüfustaki işsizlik düşüşle yüzde 13 olarak gerçekleşti. İstihdam sayısı arttı. Bu ayda yapılan toparlanmayı önemsiyoruz. İrademiz bu konuda tam, bundan taviz vermeyeceğiz.

ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon verileri açıklandı. Bölgedeki savaşın yıllık enflasyona etkisi 7 puan bandında. Eylül'de aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 1,84; üretici fiyatları yüzde 2,07 artış gösterdi. Yıllık enflasyon 29 ,73'e geriledi. Son 5 senede ilk defa yüzde 30'un altına inmiştir. Enflasyonda arzu ettiğimiz yerde değiliz daha katetmemiz gereken ciddi mesafe var. İnşallah duruşumuzdan ödün vermeden kalan bu yolu alacak, hedeflerimize ulaşacağız.

FON SORUŞTURMASI

Fon piyasasındaki sorunlar için gerekli adımları peyderpey atıyoruz. Yargı meselenin hukuki yönünü inceliyor. Yapılması gerekenleri diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar bunun hesabını hem Türk mahkemelerine hem de diğer tarafta verecektir.

Ekonomik yönü olarak da gerekli adımlar atılıyor. Meselenin yatırımcılar boyutunu da titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden, birikimlerin ödenmesi için gerekli süreçleri işletiyoruz. Fon Koordinasyon Kurulu'muzun birinci meselesi budur.

Bu sürecin sonunda sermaye piyasası aç gözlü parazitlerden arınacak. Finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecek. Felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz katbekat kazanacaktır. Sermaya girişi ülkemize daha da hızlanacaktır.

"SİYASETİN TEK LİMANI AHLAKTIR"

Bağımsız yargı kendi işinşi yapar. Ekonomide kendi adımlar atılıyor. Vicdan boyutu zaten kişinin kendisiyle ilgilidir. Ancak siyasi ve idari meselede yük bizlerin omuzundadır. Gelelim meselenin siyasi yönüne. Siyasi yönü bizim için vicdandan, ahlaktan ve inançtan asla ayrı değildir. Biz yola çıkarken çok temel bir ilkeyi düstrubumuz yaptık. Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. İnancı partimizin en merkezine, siyaset anlayışımızın en temeline yerleştirdik. Bizim siyasetimiz iman, etik ve güven üzerine inşaa edilmiştir.

"DÜN VARDIK, BUGÜN VARIZ, İNŞALLAH YARIN DA OLACAĞIZ"

24 yıl boyunca yozlaşmayı, çürümeyi, çözülmeyi partimize yaklaştırmadık. Çok sınamayla karşılaştık ama bünyeye sızmaya çalışan mikrobu bertaraf etmeyi başardık. Dün vardık, bugün varız, inşallah yarın da olacağız. Kimse moralini bozmasın. Bize olan güven asla sarsılmasın. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın.

"KİMSE MERAK ETMESİN TAYYİP ERDOĞAN GEREKEN NEYSE YAPACAK"

Dedikodular, söylentiler, iddialar, senaryolar... hiç kimse merak etmesin Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken ne ise yapar ve yapacaktır. Siyasetin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamış, almayacaktır.

"BURADAN KİMSEYE EKMEK ÇIKMAZ"

Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayanlara sahip çıkanlar bize ahlak dersi vermeye kalkıyor. Soygunu kurumsallaştıranlar, rüşvet itiraflarına cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. Er ya da geç öğrenecekler. Biz baklava kutusundan rüşvet alanlardan, para kulesi yapanlardan ders almayız. Boşuna ellerini ovuşturuyorlar. Buradan kimseye ekmek çıkmaz. Tayyip Erdoğan söylentiyle, dedikoduyla iş yapmaz. Herkesin bir planı, senaryosu varsa bizim da bir takvimiz var. Bu planı adım adım hayata geçireceğiz.

Bugüne kadar ahlaktan, vicdandan, imandan sapmadık. Bundan sonra da kimse bizi bu yoldan saptıramaz. Bunlar 25 yıldır bizi tanımamışlar. Bunun da üstesinden geliriz, geliriz. Bizim için bu çözülemeyecek bir sorun değildir. Millete hizmet yolunda önümüze kim çıkarsa çıksın kenara alır ve yürümeye devam ederiz. Mazlumun umuduna kim musallat olursa, bu parti de ona musallat olur. Hiç merak etmeyin. Yenilenmiş, tazelenmiş bir şekilde çok daha kararlı yürüyeceğiz. Bu sınavdan da güçlenerek çıkacağız.

"AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİN KİTABINI YAZMIŞ BİR PARTİDİR"

Huzur içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi burada arıyor. Bunun dışındaki her söz iftiradır. Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara, iftira atmak, edepsizce hakaret etmek apaçık bir ahlaksızlıktır.

AK Parti belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Biz başarılarla dolu tecrübesi olan bir hareketiz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışıyla hiç kimse yarışamaz. Sorunlara pratik çözümler bulma, projelere geliştirme, vizyon ortaya koyma noktasında hiç kimse aynı kulvarda rekabet edemez.

Belediyecilik başkaları için rant kapısı olabilir ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır. Başkaları için şahsi zenginleşme aracı olabilir ama bizde sadece millete hizmet makamıdır. Biz belediyeciliği kendi cebini doldurmak için değil milletin hazinesini doldurmak için güzel şehirler inşa etmek için yapıyoruz. Dün böyleydi bugün de böyle ve yarın da böyle olmaya devam edecektir.

"CEMİL TUGAY'A 'HOŞ GELDİN' DİYORUM"

Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefa getirdin diyorum.

Cemil Tugay'a hoş geldin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı uğurlu olsun diyorum.

İZMİR'DE 27 YIL SONRA BİR İLK

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 27 yıl sonra siyasi parti değişimi yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde son olarak 1994 yerel seçimlerinde DYP'den Burhan Özfatura belediye başkanı seçilmişti.

1999'da DSP'den Ahmet Piriştina göreve gelirken, Piriştina daha sonra CHP'den başkanlık yaptı. 2009 ve 2014 seçimlerinde Aziz Kocaoğlu, 2019'da ise Tunç Soyer CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.