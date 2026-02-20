"Sesimi kopyaladılar" dedi, Google'a dava açtı!

Teknoloji devi Google, son dönemin popüler yapay zeka aracı NotebookLM'de kullanılan ses nedeniyle mahkemelik oldu. Mashable'da yer alan habere göre; Amerikan kamu radyo ağı NPR’nin (National Public Radio-Ulusal Kamu Radyosu) eski sunucusu David Greene, Google'ın kendisine ait ikonik sesi, tonlamayı ve karakteri izinsiz şekilde kopyalayarak sentetik ses ürünleri oluşturduğunu iddia ederek Kaliforniya'da dava açtı.

"TAMAMEN ŞOKE OLDUM"

NPR'ın "Morning Edition" programının eski sunucusu ve halihazırda "Left, Right, & Center" podcast'inin sunuculuğunu yapan David Greene, NotebookLM'in otomatik podcast oluşturma yeteneğini eski bir çalışma arkadaşından öğrendiğini belirtti. Kendi sesine olan benzerliği duyduğunda "tamamen şoke olduğunu" ifade eden Greene, 23 Ocak'ta sunulan şikayet dilekçesinde Google'ın onyıllardır süregelen ikonik sesini taklit ettiğini savundu.

GOOGLE'DAN YANIT: "İDDİALAR ASILSIZ"

Google sözcüsü José Castañeda, Gizmodo dahil birçok yayın organına yaptığı açıklamada suçlamaları reddetti. Google cephesi, NotebookLM'in ses özelliklerinin Greene ile hiçbir ilgisi olmadığını vurgulayarak, "Bu iddialar asılsızdır. NotebookLM'in Sesli Genel Bakış (Audio Overviews) özelliğindeki erkek sesi, Google'ın ücretli olarak işe aldığı profesyonel bir oyuncuya dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

AKILLARA OPENAI - SCARLETT JOHANSSON KRİZİNİ GETİRDİ

Greene'in açtığı dava; Google'ın Kaliforniya yasalarını ihlal ettiğini, haksız kazanç elde ettiğini ve kişinin sesini izinsiz kullandığını iddia ediyor. Bu olay, 2024 yılında OpenAI'ın "Sky" adlı sesinin Scarlett Johansson'a benzediği iddiaları üzerine kaldırılmasını akıllara getirdi. Yapay zeka modellerinin eğitiminde telifli içeriklerin ve kişisel benzerliklerin kullanılması, teknoloji dünyasında son yılların en tartışmalı konularından biri olmaya devam ediyor.